У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту та роботу станції "Майдан Незалежності": подробиці
24 лютого у Києві будуть діяти тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг у Печерському та Шевченківському районах міста.
Про це повідомили у КОВА.
Обмеження руху громадського транспорту діятимуть:
з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00:
- вулицею Великою Житомирською: на ділянці від вулиці Володимирської до вулиці Михайлівської;
- вулицею Михайлівською: на ділянці від вулиці Великої Житомирської до провулку Михайлівського;
- вулицею Володимирською: на ділянці від вулиці Великої Житомирської до Володимирського проїзду;
- Володимирським проїздом.
з 07:00 до 11:00:
- по вулиці Хрещатик: на ділянці від Європейської площі до вулиці Богдана Хмельницького.
Також буде тимчасово обмежено роботу станції "Майдан Незалежності" на вхід та вихід в період з 07:00 до 11:00. У разі повітряної тривоги станція діятиме, як укриття, без обмежень.
Фото: Вікіпедія
Опубліковано: 23 лютого 2025
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