У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту та роботу станції "Майдан Незалежності": подробиці

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Валерія Гуржий
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24 лютого у Києві будуть діяти тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг у Печерському та Шевченківському районах міста.

Про це повідомили у КОВА.

Обмеження руху громадського транспорту діятимуть:

з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00:

  • вулицею Великою Житомирською: на ділянці від вулиці Володимирської до вулиці Михайлівської;
  • вулицею Михайлівською: на ділянці від вулиці Великої Житомирської до провулку Михайлівського;
  • вулицею Володимирською: на ділянці від вулиці Великої Житомирської до Володимирського проїзду;
  • Володимирським проїздом.

з 07:00 до 11:00:

  • по вулиці Хрещатик: на ділянці від Європейської площі до вулиці Богдана Хмельницького.

Також буде тимчасово обмежено роботу станції "Майдан Незалежності" на вхід та вихід в період з 07:00 до 11:00. У разі повітряної тривоги станція діятиме, як укриття, без обмежень.

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 23 лютого 2025
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