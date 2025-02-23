У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту та роботу станції "Майдан Незалежності": подробиці

24 лютого у Києві будуть діяти тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг у Печерському та Шевченківському районах міста.

Про це повідомили у КОВА.

Обмеження руху громадського транспорту діятимуть:

з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00:

вулицею Великою Житомирською: на ділянці від вулиці Володимирської до вулиці Михайлівської;

вулицею Михайлівською: на ділянці від вулиці Великої Житомирської до провулку Михайлівського;

вулицею Володимирською: на ділянці від вулиці Великої Житомирської до Володимирського проїзду;

Володимирським проїздом.

з 07:00 до 11:00:

по вулиці Хрещатик: на ділянці від Європейської площі до вулиці Богдана Хмельницького.

Також буде тимчасово обмежено роботу станції "Майдан Незалежності" на вхід та вихід в період з 07:00 до 11:00. У разі повітряної тривоги станція діятиме, як укриття, без обмежень.

Фото: Вікіпедія