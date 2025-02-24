Рух Південним мостом частково дозволять: подробиці

Міська влада мала розмову з військовими щодо відкриття руху Південним мостом у звичайному режимі.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Після консультацій стало відомо, що є можливість частково зняти обмеження. А саме дозволити рух транспорту з лівого на правий берег. Рух з правого берега поки що залишиться без змін.

"Для цього ще потрібні додаткові рішення військових, з якими тривають консультації, а після цього рішення Ради оборони міста", – про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Південний міст був відкритий лише для військового та спецтранспорту.

Раніше ми писали, що на сайті Київської міської ради з'явилася петиція із закликом відкрити Південний міст для пішоходів на час повітрянної тривоги.