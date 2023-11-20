Кияни закликають відкрити Південний міст для пішоходів під час тривог – петиція

На сайті Київської міської ради з'явилася петиція із закликом відкрити Південний міст для пішоходів на час повітрянної тривоги.

Під час повітряної тривоги зелена гілка метро не сполучає лівий та правий берег Києва. Дістатись з/до Дарницького району не має як. Люди годинами чекають на відбій тривоги на станціях "Видубичі" та "Осокорки". Відстань між станціями близько 4 км, що можливо подолати пішки менше, ніж за годину, а з допомогою засобів мікромобільності - ще швидше.

"Люди мають право самі обирати - чи чекати відбою, чи усвідомивши ризик, взявши відповідальність на себе перетнути міст. Достатньо виділити всього одну смугу для руху", – йдеться у петиції.

Також на сайті Київської міської ради зареєстрували петицію із закликом не закривати Дарницький міст під час тривоги.

Враховуючи тривалі повітряні тривоги перекритття мостів створює великі затори на лівому березі та ускладнює логістику та пересування на правий берег.

"Окрім цього це навпаки створює скупчення автівок на інших напрямках, що несе навпаки більшу небезпеку. Пропонується розглянути питання, щодо зміни формату перекритт мостів або взагалі відмови від цієї практики", – зазначають автори петиції.

Фото: ua.igotoworld.com