8 виставок березня у Києві

Роботи автора мозаїк на Річковому вокзалі Ернеста Коткова, масштабна виставка про модернізм в Україні 1900–1930-х, експозиція “Те, що нас тримає”, визначення переможців премії PinchukArtCentre 2025.

Зібрали добірку найцікавіших виставок місяця.

Виставка творів родини Коткових

Унікальні твори родини Коткових можна переглянути у Музеї сучасного мистецтва України.

Творчість (1931-2012) охоплює як монументальний живопис, так і експериментальну графіку. Ім’я Ернеста Коткова зазвучало у 1960-х роках, коли він створював культові об’єкти київської монументалістики — від мозаїк на Річковому вокзалі до оформлення аеропорту "Бориспіль".

Паралельно митець працював із нефігуративним живописом, створюючи філософські композиції, де кольори, лінії та ритми утворюють закодовані візуальні метафори.

Дружина митця, Валентина Коткова (1938-2024) творила у сфері художнього текстилю. Вона створювала самобутні гобелени, що поєднували традиційні техніки з сучасним художнім мисленням. Її масштабні текстильні проєкти можна побачити в оформленні інтер’єрів Української олімпійської бази в Конча-Заспі або кінотеатру "Дніпро".

Коли: до 6 квітня, графік роботи: вівторок-неділя: 11:00 - 19:00

Де: вул. Євгена Коновальця, 44а ( детальний маршрут )

Ціна: вхід вільний

Виставка “Модернізм в Україні”

У Національному художньому музеї України відкрилась масштабна виставка про модернізм в Україні 1900–1930-х. Вона присвячена українським художникам, які працювали у цьому напрямку.



В експозиції представлено 57 творів живопису та графіки від 27 митців із колекції NAMU. Серед них: Олександра Екстер, Олександр Богомазов, Анатоль Петрицький, Віктор Пальмов, брати Бойчуки, Олександр Архипенко, Василь Єрмілов та інші.

Виставка розповідає історію художників-модерністів, які прагнули оновити та європеїзувати українське мистецтво. Вони експериментували з кубофутуризмом, конструктивізмом, неопримітивізмом і створювали власні мистецькі концепції. Цей період став часом розквіту українського мистецтва.

Експозиція розглядає історію українського модерністського мистецтва у контексті європейського авангарду. Вона висвітлює дві основні фази розвитку: період вільного експерименту 1900-х — початку 1920-х років та час зламу й репресій у 1930-х, коли радянська влада знищувала незалежні творчі рухи.

Виставка також порушує питання національної ідентичності, адже тривалий час українських митців зараховували до "російського авангарду".

Коли: п’ятниця- неділя з 12:00 до 18:00

Де: Національний художній музей України, вул. Грушевського, 6

Ціна: повний квиток — 250 грн, пільговий — 100 грн, для військових вхід вільний

Виставка Анни Звягінцевої “Світлячок”

Роботи Анни Звягінцевої з виставки Ground Shadows, 2023

Назву своєї персональної виставки Анна Звягінцевої обрала не випадково, адже поміж невизначеностей війни художниця звертається до пошуку внутрішнього світла. Його втілює світлячок, що допомагає долати страх перед дорогою навіть у найтемнішому лісі.

У чотирьох залах Мистецького Арсеналу вибудовується цілісний простір художниці. Анна Звягінцева використовує різні матеріали і медіа — від металу до паперу, від фотографії до живопису. Всі її роботи — рухомі й легкі, такі що здатні зникнути будь-якої миті. Над масштабними живописними полотнами та великою текстильною сорочкою художниця працювала впродовж трьох місяців у майстерні, спеціально створеної для неї в просторі Старого арсеналу.



Під час повномасштабної війни Анна Звягінцева почала часто звертатися до текстилю, що з одного боку дає відчуття безпеки, а з іншого може перетворитися на поховальний саван. Попри близькість смерті, в роботах художниці вчувається здатність до переродження та надія — у вербовій палиці, що має силу прорости і стати деревом, чи у плетінні захисного костюма з кропиви, що допоможе повернутись живим.

Коли: до 4 травня

Де: Мистецький Арсенал, вул. Лаврська, 10-12

Ціна: повний квиток 120 грн, пільговий для школярів, студентів і людей літнього віку 60 грн і 300 грн — сімейний квиток, розрахований для 2 дорослих та 2-4 дітей, віком від 12 років.

Виставка “Післяобрази” Михайла Деяка

Театр та людські історії — ці два аспекти спробував поєднати художник Михайло Деяк у новому проєкті “Післяобрази”. У центрі експозиції — 42 унікальні стільці, які символізують індивідуальність кожної людини та створюють простір для особистих рефлексій.

У цьому проєкті Михайло Деяк здійснив спробу створити образ війни, не відображаючи бойові дії або військові засоби, а сконцентрувавши увагу на пам’яті про театр, про місто та людей, яких було жорстоко вбито. Саме тому це історія про війну без воєнних сцен, про пам'ять, яка не зникає, і про театр, у якому більше немає глядачів.

Шлях до цієї інсталяції пролягає через Маріупольський драматичний театр, із яким у Михайла Деяка був запланований спільний проєкт в березні 2022 року. Але який, на жаль, не відбувся.

Коли: до 19 березня, з 11 до 18 години (крім понеділка та четверга) та з 11 до 19 години у вівторок.

Де: вул. Терещенківська, 9

Ціна: вартість повного вхідного квитка – 100 грн (пільгові категорії – 50 грн).

Виставка “Те, що нас тримає”

Картина Антона Логова

Шість митців в одній експозиції. Антон Логов вирішив дослідити сили й підтримку в часи невизначеності і продемонструвати це в одному проєкті! Виставка "Те, що нас тримає" об’єднала Антона Логова, Андрія Дудченка, Юрія Денисенкова, Євгена Піскунова, Андрія Яковенка та скульптора Євгена Примаченка.

Ця виставка – не про війну, а про те, що допомагає витримати її випробування. У часи невизначеності, постійних змін і морального тиску кожна людина шукає свої опори — те, що дає сили жити й рухатися вперед. Для когось це природа, міський пейзаж чи море, для когось — кохання, спогади, мрії або музика. Саме ці підтримуючі образи, що заспокоюють, надихають і затримуються в пам’яті, відтворюють художники у своїх роботах.

Ця виставка є рефлексією митців на власний досвід, пошук гармонії та натхнення. Учасників проєкту пов’язує не лише спільне творче бачення, а й багаторічна дружба, спільні мистецькі ініціативи та спільний музичний гурт "222". Разом вони створюють єдину художню історію, у якій кожен автор ділиться тим, що надає йому сили та підтримує у складні часи.

Коли: до 30 березня з 11:00 до 19:00

Де: Київ, вул. Костьольна, 8

Ціна: вхід вільний

Виставка про роль жінок в інноваціях і мистецтві “Випадкові події”

Експозиція “Випадкові події” досліджує взаємозв’язок між жінками, творчістю та наукою, стираючи межі між технологіями, екологією та самовираженням. В межах виставки відвідувачі побачать спільні проєкти десяти науковиць та десяти художниць.

Протягом місяця вони працювали в лабораторії, досліджуючи нові форми співпраці та розмірковуючи про глобальні виклики сьогодення: ядерну безпеку, ризики технологічного розвитку, зміну клімату та відповідальне використання ресурсів, а також про тілесність та інклюзивність.

Куратори “Випадкових подій” досліджують, як переплітаються наука і мистецтво, як мисткині черпали натхнення в наукових відкриттях, а науковиці — у творчості. Важливою темою виставки стає повернення втрачених імен — жінок, чий внесок у науку і культуру був незаслужено забутий або недооцінений.

Відвідувачі побачать проєкт про ядерну безпеку, кімнату для вивільнення гніву, грибницю, робот-квітку, аудіовізуальну інсталяцію про інклюзивність у місті тощо. Окрім цього, на виставці будуть представлені роботи українських мисткинь: Ади Рибачук, Аліни Ламах, Галини Зубченко, Лесі Заяць, Оксани Плисюк.



Коли: до 16 березня, вівторок-неділя з 11:00 до 19:00 (понеділок — вихідний)

Де: Український Дім, вул. Хрещатик, 2

Ціна: вхід вільний

Премія номінантів PinchukArtCentre 2025

У PinchukArtCentre відкрилася восьма виставка 20 номінанток і номінантів Премії PinchukArtCentre 2025 — загальнонаціональної премії в галузі сучасного мистецтва для українських художниць та художників віком до 35 років включно. Учасники презентували свої нові роботи, що об’єднують особисті історії, роздуми про колективну пам'ять та ідентичність.

Серед номінанток та номінантів міжнародне журі визначить володарів головної та двох спеціальних премій. Переможців Премії оголосять на церемонії нагородження у другому кварталі 2025 року.



Спеціальною відзнакою поза конкурсом буде вшановано пам'ять Вероніки Кожушко — художниці з Харкова, яка подала заявку на участь у Премії PinchukArtCentre, але трагічно загинула 30 серпня внаслідок російського ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.



Коли: до 13 липня

Де: PinchukArtCentre, вулиця Басейна, 1, 3-2

Ціна: вхід вільний

Виставка "Підсобні"

Три митця та один об’єкт спостереження — місто Київ. У галереї Imagine Point відкрилася виставка "Підсобні" трьох абсолютно не схожих між собою художників. Але це лише на перший погляд.



Це експозиція про те, що робить місто містом, складним механізмом, системою, де нашаровуються культури, пам'яті, сенси. А також про тих, хто робить місто містом, непомітно щоденно дбає про нього, чистить, причісує, миє.

Митець бачить крихти культури і збирає її і для нього важливі будь-які деталі. Саме тому художник, як дбайливий споглядач-археолог, підбирає і залишає у себе для глядача ці краплини історії міста.



Відвідувачі підмітили, що експозиція нагадує великий колаж, склеєний з фрагментів Києва. Ця інсталяція демонструє відвідувачам буквально уламки особливих для художника речей. Колись вони були цілими, але зараз це лише фрагменти, які створюють новий порядок. Випадкові речі, що якось говорять про буденність Києва проявляються з-під асфальту, виглядають з піску.

Де: Imagine Point, вул. Голосіївський проспект, 86/1

Коли: до 22 березня, ср-сб, 12:00-19:00

Ціна: безкоштовно