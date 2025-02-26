Куди піти у Києві 28 лютого-2 березня: Kalush Orchestra, весняні маркети, Масниця на ВДНГ

87
Валерія Гуржий
share share

Протягом 28 лютого-2 березня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких виступ гуртів Kalush Orchestra, "Щука Риба", капела "Збитень", вечірки у Closer та Otel`, маркети українських брендів у КультМотиві та Всі.Свої та багато іншого.

Зібрали 7 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Субота

Kalush Orchestra, майстер-класи та українське кіно на Арт-заводі Платформа

На події на вас чекає: виступи українських гуртів – Kalush Orchestra, Ch.Sh. Чумацький Шлях, Ярра, ДримбаДаДзига, Максим Бережнюк, Wahomo, Лея та EtnoGen, вогняно-лазерне шоу та вогняне шоу зі спалюванням символу зими, безкоштовні майстер-класи з гончарства, ліплення жайворонків з тіста, ткацтва, створення ляльок-мотанок, виставка картин художниці Марти Пітчук, фудкори, перегляд українського кіно, маркет українських брендів та багато чого іншого.

Ціна: 300 грн. Квитки
Де: Арт-завод Платформа, вул. Магнітогорська, 1А
Коли: 1-2 березня 12:00

Свято Масниці на трьох сценах у Closer

До свята Масниці на вас чекає хоровод, який переплітається з музикою та розгортається під майже весняним небом. Лайнап цьогоріч включає аж трьох закордонних гостей: двоє британців — Lukas Wigflex та Dr Banana, а також Alex Picone з Італії. ЩукаРиба, без яких важко уявити собі свято Масниці, потішать Веснянками та Вечорницями.

Лайнап:

  • Alex Picone (IT)
  • Alex Savage
  • Bard
  • Bèllis & Kadiristiy
  • Borys
  • Chocollab
  • Dr Banana (UK)
  • Gapon & Sergiy Yatsenko
  • Hanna
  • Lukas Wigflex (UK)
  • Macka
  • Roman K & Igor Glushko & Shults.Sashaa
  • Sasha Ushenko & Sasha Tsapenko
  • ЩукаРиба

Ціна: 850 грн. Квитки
Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 1 березня з 15:00, 2 березня з 14:00

Масниця на ВДНГ


У програмі – два дні запальних хороводів, веснянок, майстеркласів з народних ремесел, тематичних фотозон, смачних млинців та вареників. Також на вас чекають виступи фольклорних колективів: ансамбль "Зернятко", вокальна студія "Нота", ансамбль "Кралиця", капела "Збитень", ансамбль "Громиця", гурти "ДваТри", Baika Band, "GG ГуляйГород" та ансамбль SoloMia.

Ціна: вхід вільний
Де: ВДНГ, вул. Академіка Глушкова, 1
Коли: 1-2 березня з 12:00

Весняний маркет від Всі.Свої

На маркеті буде продукція від 150 українських брендів а саме: посуд, текстиль, декор, свічки, аромати, натуральна косметика, книжки, канцтовари, ігри, солодощі, напої, фермерські продукти, одяг, взуття, аксесуари та прикраси.

Ціна: вхід вільний
Де: D12, вул. Десятинна, 12
Коли: 1-2 березня з 10:00

Вечірка "Занурення" в Otel’

На вас чекає дві сцени, щільний звук, атмосферне світло. А ще на події ви зможете підтримати військо. Весь прибуток іде на підтримку спецпідрозділу "Штурмгевери" УДА.

DnB:

  • Submerged
  • Zadorozhnyi
  • Elmar
  • Oz1
  • missDye b2b Submerged
  • Toxic Killxr b2b Innominate

Electro:

  • GIV3MEKISS
  • M47
  • Buryi
  • Santa Gabbiano
  • Amplee

Ціна: від 350 грн. Квитки
Де: Otel’, Нижньоюрківська, 31
Коли: 1 березня з 16:00

Виставка "Випадкові події" в Українському Домі

Ця експозиція досліджує взаємозв’язок між жінками, творчістю та наукою, стираючи межі між технологіями, екологією та самовираженням.

Що чекає на відвідувачів?

  • проєкт про ядерну безпеку

  • кімната для вивільнення гніву

  • робот-квітка, як метафора жіночого потенціалу
  • власноруч вирощена грибниця
  • інсталяція, що переосмислює особистий простір жінки
  • простір, де можна уповільнитися та згадати про важливе
  • інсталяція, що занурює в минуле через космос
  • проєкт про подолання травми
  • інсталяція про зв’язок людини з природою та роль жінки у суспільстві
  • аудіовізуальна інсталяція про інклюзивність у місті

Окрім цього, на виставці будуть представлені роботи українських мисткинь: Ади Рибачук, Аліни Ламах, Галини Зубченко, Лесі Заяць та Оксани Плисюк. Протягом виставки всі охочі зможуть долучитися до серії лекцій, дискусій та кураторських екскурсій.

Ціна: вхід вільний. Реєстрація на події за посиланням
Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2
Коли: з 1 по 16 березня вівторо-неділя з 11:00

Неділя

Маркет українських брендів, dj-сети та рolaroid портрети у КультМотиві

На благодійному творчому івенті Poryad x CultMotive на вас чекатимуть: dj-сети, маркет українських брендів, воркшоп по арт-колажах, DTF принт на одязі, майстер клас від Fotovramci по Polaroid Emulsion Lift , створення килимів, аквагрим та рolaroid портрети.

Ціна: донат від 300 грн. Ресєрація та банка тут
Де: КультМотив, вул. Спаська, 36/31
Коли: 2 березня з 16:00

Фото: Yaroslav Lomakin, alex_picone_, fotovramci, Всі.Свої, zadorozhnyi_ii

А ви вже визначилися, що будете робити на вихідних?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 26 лютого 2025
Афіша Київ
share share
Суд скасував передачу садиби Осипа Родіна під забудову: деталі Суд скасував передачу садиби Осипа Родіна під забудову: деталі У Межигір’ї можуть закрити єдиний в Україні притулок для лебедів У Межигір’ї можуть закрити єдиний в Україні притулок для лебедів Забудовник в Ужгороді засипав будівельним сміттям Чорне озеро Забудовник в Ужгороді засипав будівельним сміттям Чорне озеро Збереження історичної огорожі Байкового кладовища підтримала Київрада Збереження історичної огорожі Байкового кладовища підтримала Київрада
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.