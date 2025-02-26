Куди піти у Києві 28 лютого-2 березня: Kalush Orchestra, весняні маркети, Масниця на ВДНГ

Протягом 28 лютого-2 березня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких виступ гуртів Kalush Orchestra, "Щука Риба", капела "Збитень", вечірки у Closer та Otel`, маркети українських брендів у КультМотиві та Всі.Свої та багато іншого.

Зібрали 7 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Субота

На події на вас чекає: виступи українських гуртів – Kalush Orchestra, Ch.Sh. Чумацький Шлях, Ярра, ДримбаДаДзига, Максим Бережнюк, Wahomo, Лея та EtnoGen, вогняно-лазерне шоу та вогняне шоу зі спалюванням символу зими, безкоштовні майстер-класи з гончарства, ліплення жайворонків з тіста, ткацтва, створення ляльок-мотанок, виставка картин художниці Марти Пітчук, фудкори, перегляд українського кіно, маркет українських брендів та багато чого іншого.

Ціна: 300 грн. Квитки

Де: Арт-завод Платформа, вул. Магнітогорська, 1А

Коли: 1-2 березня 12:00

До свята Масниці на вас чекає хоровод, який переплітається з музикою та розгортається під майже весняним небом. Лайнап цьогоріч включає аж трьох закордонних гостей: двоє британців — Lukas Wigflex та Dr Banana, а також Alex Picone з Італії. ЩукаРиба, без яких важко уявити собі свято Масниці, потішать Веснянками та Вечорницями.

Лайнап:

Alex Picone (IT)

Alex Savage

Bard

Bèllis & Kadiristiy

Borys

Chocollab

Dr Banana (UK)

Gapon & Sergiy Yatsenko

Hanna

Lukas Wigflex (UK)

Macka

Roman K & Igor Glushko & Shults.Sashaa

Sasha Ushenko & Sasha Tsapenko

ЩукаРиба

Ціна: 850 грн. Квитки

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 1 березня з 15:00, 2 березня з 14:00



У програмі – два дні запальних хороводів, веснянок, майстеркласів з народних ремесел, тематичних фотозон, смачних млинців та вареників. Також на вас чекають виступи фольклорних колективів: ансамбль "Зернятко", вокальна студія "Нота", ансамбль "Кралиця", капела "Збитень", ансамбль "Громиця", гурти "ДваТри", Baika Band, "GG ГуляйГород" та ансамбль SoloMia.

Ціна: вхід вільний

Де: ВДНГ, вул. Академіка Глушкова, 1

Коли: 1-2 березня з 12:00

На маркеті буде продукція від 150 українських брендів а саме: посуд, текстиль, декор, свічки, аромати, натуральна косметика, книжки, канцтовари, ігри, солодощі, напої, фермерські продукти, одяг, взуття, аксесуари та прикраси.

Ціна: вхід вільний

Де: D12, вул. Десятинна, 12

Коли: 1-2 березня з 10:00

На вас чекає дві сцени, щільний звук, атмосферне світло. А ще на події ви зможете підтримати військо. Весь прибуток іде на підтримку спецпідрозділу "Штурмгевери" УДА.

DnB:

Submerged

Zadorozhnyi

Elmar

Oz1

missDye b2b Submerged

Toxic Killxr b2b Innominate

Electro:

GIV3MEKISS

M47

Buryi

Santa Gabbiano

Amplee

Ціна: від 350 грн. Квитки

Де: Otel’, Нижньоюрківська, 31

Коли: 1 березня з 16:00

Ця експозиція досліджує взаємозв’язок між жінками, творчістю та наукою, стираючи межі між технологіями, екологією та самовираженням.

Що чекає на відвідувачів?

проєкт про ядерну безпеку

кімната для вивільнення гніву

робот-квітка, як метафора жіночого потенціалу

власноруч вирощена грибниця

інсталяція, що переосмислює особистий простір жінки

простір, де можна уповільнитися та згадати про важливе

інсталяція, що занурює в минуле через космос

проєкт про подолання травми

інсталяція про зв’язок людини з природою та роль жінки у суспільстві

аудіовізуальна інсталяція про інклюзивність у місті

Окрім цього, на виставці будуть представлені роботи українських мисткинь: Ади Рибачук, Аліни Ламах, Галини Зубченко, Лесі Заяць та Оксани Плисюк. Протягом виставки всі охочі зможуть долучитися до серії лекцій, дискусій та кураторських екскурсій.

Ціна: вхід вільний. Реєстрація на події за посиланням

Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: з 1 по 16 березня вівторо-неділя з 11:00

Неділя

На благодійному творчому івенті Poryad x CultMotive на вас чекатимуть: dj-сети, маркет українських брендів, воркшоп по арт-колажах, DTF принт на одязі, майстер клас від Fotovramci по Polaroid Emulsion Lift , створення килимів, аквагрим та рolaroid портрети.

Ціна: донат від 300 грн. Ресєрація та банка тут

Де: КультМотив, вул. Спаська, 36/31

Коли: 2 березня з 16:00

Фото: Yaroslav Lomakin, alex_picone_, fotovramci, Всі.Свої, zadorozhnyi_ii