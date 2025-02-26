Куди піти у Києві 28 лютого-2 березня: Kalush Orchestra, весняні маркети, Масниця на ВДНГ
Протягом 28 лютого-2 березня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких виступ гуртів Kalush Orchestra, "Щука Риба", капела "Збитень", вечірки у Closer та Otel`, маркети українських брендів у КультМотиві та Всі.Свої та багато іншого.
Зібрали 7 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Субота
Kalush Orchestra, майстер-класи та українське кіно на Арт-заводі Платформа
На події на вас чекає: виступи українських гуртів – Kalush Orchestra, Ch.Sh. Чумацький Шлях, Ярра, ДримбаДаДзига, Максим Бережнюк, Wahomo, Лея та EtnoGen, вогняно-лазерне шоу та вогняне шоу зі спалюванням символу зими, безкоштовні майстер-класи з гончарства, ліплення жайворонків з тіста, ткацтва, створення ляльок-мотанок, виставка картин художниці Марти Пітчук, фудкори, перегляд українського кіно, маркет українських брендів та багато чого іншого.
Ціна: 300 грн. Квитки
Де: Арт-завод Платформа, вул. Магнітогорська, 1А
Коли: 1-2 березня 12:00
Свято Масниці на трьох сценах у Closer
До свята Масниці на вас чекає хоровод, який переплітається з музикою та розгортається під майже весняним небом. Лайнап цьогоріч включає аж трьох закордонних гостей: двоє британців — Lukas Wigflex та Dr Banana, а також Alex Picone з Італії. ЩукаРиба, без яких важко уявити собі свято Масниці, потішать Веснянками та Вечорницями.
Лайнап:
- Alex Picone (IT)
- Alex Savage
- Bard
- Bèllis & Kadiristiy
- Borys
- Chocollab
- Dr Banana (UK)
- Gapon & Sergiy Yatsenko
- Hanna
- Lukas Wigflex (UK)
- Macka
- Roman K & Igor Glushko & Shults.Sashaa
- Sasha Ushenko & Sasha Tsapenko
- ЩукаРиба
Ціна: 850 грн. Квитки
Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 1 березня з 15:00, 2 березня з 14:00
Масниця на ВДНГ
У програмі – два дні запальних хороводів, веснянок, майстеркласів з народних ремесел, тематичних фотозон, смачних млинців та вареників. Також на вас чекають виступи фольклорних колективів: ансамбль "Зернятко", вокальна студія "Нота", ансамбль "Кралиця", капела "Збитень", ансамбль "Громиця", гурти "ДваТри", Baika Band, "GG ГуляйГород" та ансамбль SoloMia.
Ціна: вхід вільний
Де: ВДНГ, вул. Академіка Глушкова, 1
Коли: 1-2 березня з 12:00
Весняний маркет від Всі.Свої
На маркеті буде продукція від 150 українських брендів а саме: посуд, текстиль, декор, свічки, аромати, натуральна косметика, книжки, канцтовари, ігри, солодощі, напої, фермерські продукти, одяг, взуття, аксесуари та прикраси.
Ціна: вхід вільний
Де: D12, вул. Десятинна, 12
Коли: 1-2 березня з 10:00
Вечірка "Занурення" в Otel’
На вас чекає дві сцени, щільний звук, атмосферне світло. А ще на події ви зможете підтримати військо. Весь прибуток іде на підтримку спецпідрозділу "Штурмгевери" УДА.
DnB:
- Submerged
- Zadorozhnyi
- Elmar
- Oz1
- missDye b2b Submerged
- Toxic Killxr b2b Innominate
Electro:
- GIV3MEKISS
- M47
- Buryi
- Santa Gabbiano
- Amplee
Ціна: від 350 грн. Квитки
Де: Otel’, Нижньоюрківська, 31
Коли: 1 березня з 16:00
Виставка "Випадкові події" в Українському Домі
Ця експозиція досліджує взаємозв’язок між жінками, творчістю та наукою, стираючи межі між технологіями, екологією та самовираженням.
Що чекає на відвідувачів?
-
проєкт про ядерну безпеку
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кімната для вивільнення гніву
- робот-квітка, як метафора жіночого потенціалу
- власноруч вирощена грибниця
- інсталяція, що переосмислює особистий простір жінки
- простір, де можна уповільнитися та згадати про важливе
- інсталяція, що занурює в минуле через космос
- проєкт про подолання травми
- інсталяція про зв’язок людини з природою та роль жінки у суспільстві
- аудіовізуальна інсталяція про інклюзивність у місті
Окрім цього, на виставці будуть представлені роботи українських мисткинь: Ади Рибачук, Аліни Ламах, Галини Зубченко, Лесі Заяць та Оксани Плисюк. Протягом виставки всі охочі зможуть долучитися до серії лекцій, дискусій та кураторських екскурсій.
Ціна: вхід вільний. Реєстрація на події за посиланням
Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2
Коли: з 1 по 16 березня вівторо-неділя з 11:00
Неділя
Маркет українських брендів, dj-сети та рolaroid портрети у КультМотиві
На благодійному творчому івенті Poryad x CultMotive на вас чекатимуть: dj-сети, маркет українських брендів, воркшоп по арт-колажах, DTF принт на одязі, майстер клас від Fotovramci по Polaroid Emulsion Lift , створення килимів, аквагрим та рolaroid портрети.
Ціна: донат від 300 грн. Ресєрація та банка тут
Де: КультМотив, вул. Спаська, 36/31
Коли: 2 березня з 16:00
Фото: Yaroslav Lomakin, alex_picone_, fotovramci, Всі.Свої, zadorozhnyi_ii