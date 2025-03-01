“Укренерго” створило застосунок, що повідомляє про відключення світла в реальному часі

“Укренерго” запустило мобільний застосунок, який повідомляє про відключення світла в режимі реального часу.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Завдяки новому сервісу українці можуть отримувати актуальну інформацію про доступність електроенергії у своєму регіоні.

Також у застосунку є рекомендації щодо розумного споживання електрики, що допоможе балансувати енергосистему під час обстрілів і періодів підвищеного навантаження.

За словами представника НЕК “Укренерго” Віталія Зайченка, застосунок дозволяє громадянам отримувати найактуальнішу інформацію про стан енергосистеми безпосередньо від диспетчерського центру, що значно покращує комунікацію між енергетиками та споживачами.

Також він зазначив, що ця ініціатива допоможе, за потреби, закликати жителів певного регіону або країни загалом – вимкнути потужні електроприлади для допомоги енергосистемі.

Застосунок розробили спільно з Данією, а завантажити його вже можна в PlayMarket та App Store.

Фото: Міненергетики; Gilles Lambert/Unsplash