Ветерани й ветеранки можуть безкоштовно навчитися водінню автомобіля: як подати заявку

Ветерани і ветеранки з травмами опорно-рухового апарату або ампутацією кінцівок можуть безкоштовно навчитися водінню в межах проєкту “Драйвери”.

Відтепер подати заявку на участь можна онлайн, повідомили в КМДА.

Курс складається з двох етапів: 40 годин теоретичних занять у форматі онлайн, після чого – 21 день практичних уроків в автошколі для людей з інвалідністю Національної академії внутрішніх справ у Віта-Поштовій. Навчальний процес адаптований до потреб людей з інвалідністю, а інфраструктура автошколи відповідає стандартам доступності.

Щоб взяти участь у програмі, потрібно:

авторизуватися на Порталі послуг;

заповнити онлайн-форму та завантажити необхідні документи;

підписати заяву електронним підписом.

Рішення про зарахування надійде в особистий кабінет користувача та на електронну пошту.

Компанія Uklon долучилася до ініціативи та допоможе ветеранам із працевлаштуванням. У межах пілотного проєкту вона забезпечить переобладнання автомобілів під ручне керування. У майбутньому планується розширення кількості адаптованих авто, щоб створити рівні умови для всіх водіїв.

Фото: КИЇВ 24