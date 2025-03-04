Безбар'єрний маршрут від військового госпіталю до вокзалу та Майдану з'явиться у Києві

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Валерія Гуржий
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У Києві працюють над створенням повністю безбар'єрного маршруту від військового госпіталю до залізничного вокзалу та Майдану.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Планується не просто з'єднати точки на карті транспортом, або обладнати окремі зони з умовами для маломобільних груп населення, а створити нову культуру безбар'єрності, де весь транспорт, заклади сфери послуг чи укриття адаптовані під потреби маломобільних людей.

У рамках цього розглядають дублювання підземних переходів наземними на Хрещатику та в районі метро "Університет", збільшення кількості наземних переходів на маршруті. Також планують систематизувати співпрацю з підприємцями і вже є позитивний фідбек від бізнесу, який долучається до реалізації маршруту.

Також хочуть опрацювати поліпшення умов перевезення на рейсах, дотичних до маршруту.

Цей маршрут буде першим в Києві, який реалізують у межах флагманського проєкту Мінрозвитку. Сам проєкт є частиною ініціативи Першої леді України Олени Зеленської "Безбар'єрність".

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 04 березня 2025
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