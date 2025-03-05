Куди піти у Києві 8-9 березня: Kola, Parfeniuk, "Шабаш" у Closer та Подільський Шук

Протягом 8-9 березня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких "Шабаш" у Closer, Подільський Шук, концерти Kola, Міши Крупіна та Parfeniuk, вечір джазу та спеціальний показ фільмів.

Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Субота

Шабаш символізував бунт проти встановлених норм, стихійне, вільне вираження себе, що контрастує з патріархальними ідеалами.

Лайнап:

Bellis B2B Katia Stieber

Kate Lizzerd

Polska

Stsfaction

Zagroza

XXX Performance

Ціна: 600 грн. Квитки

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 8 березня з 14:00

Перед показом кожного фільму відбудеться лекції, які познайомлять вас з творчістю режисерок цих картин.

О 14:00 покажуть фільм "Віка!" Аґнешки Звефки. Картину представить Альона Шилова, кінооглядачка, сценаристка та режисерка. А о 17:00 на вас чекає показ стрічки "Другорядні люди" Кіри Муратової за участі Альони Пензій, кінознавиці Довженко-Центру.

Ціна: 160 грн. Квитки

Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 8 березня 14:00 та 17:00

На вас чекає велика святкова програма із презентацією нового альбому та безпрограшний варіант подарунка для коханої. Цього вечора також відбудеться презентація альбому "Врубай", а ще у живому виконанні прозвучать нові пісні та стовідсоткові хіти "Де би ти не була", "Я не хотів", "Забий", "Відриваючись" та інші улюблені треки.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 8 березня 17:00

Цього вечора вона презентує всім свою особливу програму з головних хітів та нових треків. "Чи разом?", "Дочекаюсь", "Біля серця", "Люди", "Бути простим" та інші роботи прозвучать в оригінальному виконанні.

Ціна: від 550 грн. Квитки

Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1

Коли: 8 березня 18:00

Female Gaze — подія, де жіноче бачення стає музикою, а музика — способом творити нову реальність. Лайнап об’єднує диджейок і лайверок з різним досвідом, звучанням і творчим шляхом.

На сцені:

Annett

Sazerac

Banshee

Jane

Ціна: 200 грн

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 8 березня 18:00

У цей день на сцені будуть тільки жінки, тільки музика, тільки магія — бо в джазі лише дівчата. Для вас виступатимуть – Jazzysisters, Aliza Lozna, Doshyna.

Ціна: від 100 грн. Квитки

Де: КультМотив, вул. Спаська, 36/31

Коли: 8 березня 19:00

На вас чекає прем’єрне виконання пісень із нового альбому, над яким музикант зараз активно працює. Також ви почуєте улюблені хіти, такі як "У нашому місті" та "Пароль".

Ціна: від 590 грн. Квитки

Де: Жовтневий Палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 8 березня 19:00

У шоу братиме участь 8Kays – зірка світової електронної сцени, артистка лейблу Afterlife та одна з найяскравіших представниць електронної музики. На вас чекає візуальне видовище, що поєднує світло, звук і музику. Також до шоу доєднаються: Kos.BeatInside, Сherry, R.A.N, Fleming та Thehow.

Ціна: від 1300 грн. Квитки

Де: ТРЦ Blockbuster Mall, просп. Степана Бандери, 36

Коли: 8 березня 16:00

Неділя

На вас чекає Велика барахолка, старовина, вініл, хендмейд, культурні та благодійні проєкти, а ввечері будуть ді-джеї-хедлайнер.

Ціна: вільний донат

Де: Житній ринок (2 поверх), вул Верхній Вал, 16

Коли: 9 березня 12:00

Фото: zagroza_ua, kola__official, no.pain.no.jaane, alizalozna, Вікторія Якименко, Подільський Шук