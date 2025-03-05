Куди піти у Києві 8-9 березня: Kola, Parfeniuk, "Шабаш" у Closer та Подільський Шук
Протягом 8-9 березня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких "Шабаш" у Closer, Подільський Шук, концерти Kola, Міши Крупіна та Parfeniuk, вечір джазу та спеціальний показ фільмів.
Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Субота
"Рейвах Шабаш: 8 березня" у Closer
Шабаш символізував бунт проти встановлених норм, стихійне, вільне вираження себе, що контрастує з патріархальними ідеалами.
Лайнап:
- Bellis B2B Katia Stieber
- Kate Lizzerd
- Polska
- Stsfaction
- Zagroza
- XXX Performance
Ціна: 600 грн. Квитки
Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 8 березня з 14:00
Спеціальні покази фільмів режисерок та лекції у "Жовтні"
Перед показом кожного фільму відбудеться лекції, які познайомлять вас з творчістю режисерок цих картин.
О 14:00 покажуть фільм "Віка!" Аґнешки Звефки. Картину представить Альона Шилова, кінооглядачка, сценаристка та режисерка. А о 17:00 на вас чекає показ стрічки "Другорядні люди" Кіри Муратової за участі Альони Пензій, кінознавиці Довженко-Центру.
Ціна: 160 грн. Квитки
Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26
Коли: 8 березня 14:00 та 17:00
Концерт виконавця Parfeniuk
На вас чекає велика святкова програма із презентацією нового альбому та безпрограшний варіант подарунка для коханої. Цього вечора також відбудеться презентація альбому "Врубай", а ще у живому виконанні прозвучать нові пісні та стовідсоткові хіти "Де би ти не була", "Я не хотів", "Забий", "Відриваючись" та інші улюблені треки.
Ціна: від 500 грн. Квитки
Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41
Коли: 8 березня 17:00
Концерт співачки Kola
Цього вечора вона презентує всім свою особливу програму з головних хітів та нових треків. "Чи разом?", "Дочекаюсь", "Біля серця", "Люди", "Бути простим" та інші роботи прозвучать в оригінальному виконанні.
Ціна: від 550 грн. Квитки
Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1
Коли: 8 березня 18:00
Вечірка Female Gaze у Хвильовому
Female Gaze — подія, де жіноче бачення стає музикою, а музика — способом творити нову реальність. Лайнап об’єднує диджейок і лайверок з різним досвідом, звучанням і творчим шляхом.
На сцені:
- Annett
- Sazerac
- Banshee
- Jane
Ціна: 200 грн
Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18
Коли: 8 березня 18:00
Girls in Jazz у КультМотиві
У цей день на сцені будуть тільки жінки, тільки музика, тільки магія — бо в джазі лише дівчата. Для вас виступатимуть – Jazzysisters, Aliza Lozna, Doshyna.
Ціна: від 100 грн. Квитки
Де: КультМотив, вул. Спаська, 36/31
Коли: 8 березня 19:00
Концерт Міши Крупіна
На вас чекає прем’єрне виконання пісень із нового альбому, над яким музикант зараз активно працює. Також ви почуєте улюблені хіти, такі як "У нашому місті" та "Пароль".
Ціна: від 590 грн. Квитки
Де: Жовтневий Палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Коли: 8 березня 19:00
Масштабне шоу від Svet у ТРЦ Blockbuster Mall
У шоу братиме участь 8Kays – зірка світової електронної сцени, артистка лейблу Afterlife та одна з найяскравіших представниць електронної музики. На вас чекає візуальне видовище, що поєднує світло, звук і музику. Також до шоу доєднаються: Kos.BeatInside, Сherry, R.A.N, Fleming та Thehow.
Ціна: від 1300 грн. Квитки
Де: ТРЦ Blockbuster Mall, просп. Степана Бандери, 36
Коли: 8 березня 16:00
Неділя
Подільський Шук
На вас чекає Велика барахолка, старовина, вініл, хендмейд, культурні та благодійні проєкти, а ввечері будуть ді-джеї-хедлайнер.
Ціна: вільний донат
Де: Житній ринок (2 поверх), вул Верхній Вал, 16
Коли: 9 березня 12:00
Фото: zagroza_ua, kola__official, no.pain.no.jaane, alizalozna, Вікторія Якименко, Подільський Шук