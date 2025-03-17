Франція побудує у Фастові автономний мікрорайон з власною водою та електроенергією

Уряд Франції надасть 15 млн євро для будівництва нового автономного мікрорайону з власною водою та електроенергією у Фастові.

Про це повідомив міський голова Фастова Михайло Нетяжук.

Зазначається, що виділена сума для реалізації проєкту – понад 650 млн гривень за офіційним курсом, є більшою, ніж всі податкові надходження Фастівської громади за 2024 рік.

Проєкт передбачає розробку технічної документації нового мікрорайону між вулицями І.Мазепи, С.Палія та провулку Дачного. Також протягом 16 місяців має бути збудовано першу чергу – житловий квартал та один корпус медичного реабілітаційного центру для ВПО та осіб, які постраждали від війни.

Відповідний контракт підписали Виконавчий комітет Фастівської міськради та Спільне об'єднання ADF-KA, що створене французькими архітектурно-будівельними компаніями X-TU Architects, NOVAKAMP та Ateliers de France.

Особливістю контракту є новий підхід до фінансування проєктів реконструкції України. Відбір підрядників та оплата робіт французьким компаніям здійснюватиметься безпосередньо державними структурами Франції, а розробка будівельної документації, контроль якості виконання робіт та введення об’єктів в експлуатацію здійснюватимуться відповідно до Державних будівельних норм і правил України.