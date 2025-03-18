У Львові на місці незаконного самобуду облаштують громадський простір

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Валерія Гуржий
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У Львові на вулиці Личаківська, 259 за кошти інвестора облаштують затишний громадський простір зеленню, вуличним освітленням, інклюзивними лавками, дитячими елементами та створять локації для розміщення артоб'єктів.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

Раніше на цьому місті забудовник звів багатоквартирний житловий будинок без дозвільних документів, який через суд вдалося знести. Роботи з облаштування громадського простору вже розпочалися і триватимуть орієнтовно до 30 червня 2025 року.

Фото: Львівська міськрада

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Опубліковано: 18 березня 2025
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