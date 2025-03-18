Київські студенти і balbek bureau розроблять автентичні проєкти відбудови українських сіл

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Ірина Маймур
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Студенти КНУБА спільно з архітекторами balbek bureau проєктуватимуть автентичні українські поселення, які зазнали руйнувань через російську агресію.

Про це повідомили в КНУБА.

В основі проєкту – дослідження культурного коду українських сіл, проведене командою RE:Ukraine Villages.

Майбутні архітектори розроблятимуть проєкти відбудови, враховуючи традиційні регіональні особливості. Це допоможе не лише відновити житло, а й зберегти культурну пам’ять навіть там, де будівлі були повністю знищені.

“Архітектори, які працюють над відбудовою, мають враховувати регіональну автентику. Важливо, щоб такі дослідження стали частиною навчального процесу”, – наголосив ректор КНУБА Олексій Дніпров.

Експерти balbek bureau вже дослідили 12 областей України, зібравши дані про типологію будинків, колірні рішення та оздоблення. Ця інформація доступна у цифровому конфігураторі, який дозволяє користувачам створювати власні проєкти будинків, обираючи дах, фасади та деталі оздоблення. За словами Слави Балбека, за допомогою платформи вже згенеровано понад 10 000 проєктів.

Фото: Харківська ОВА

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Опубліковано: 18 березня 2025
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