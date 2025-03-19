Google надасть українцям безкоштовний доступ до курсу про штучний інтелект: як подати заявку
Компанія Google відкриває безплатний доступ до курсу AI Essentials на платформі Coursera для українців.
Навчання допоможе як новачкам, так і фахівцям, які хочуть покращити свої навички у сфері штучного інтелекту.
Програма курсу охоплює основи роботи з ШІ, навчання створенню ефективних запитів та використання алгоритмів для автоматизації завдань. Навчання триває близько 10 годин, а всі матеріали доступні онлайн у зручному форматі.
Після завершення курсу учасники отримають сертифікат від Coursera, а також додаткові вебінари з експертами про застосування ШІ у повсякденному житті та роботі.
Пройти курс зможуть 2,5 тисячі українців. Реєстрація відкрита через такі організації:
- Український ветеранський фонд;
- Veteran Hub;
- EdEra;
- Київська школа економіки (KSE);
- ГО “Дівчата”.
Пріоритет у відборі надаватимуть ветеранам, військовим, їхнім родинам та жінкам, які хочуть розвивати кар’єру.
Як зареєструватися
Реєстрація на першу хвилю навчання стартувала 18 березня і триватиме два тижні. Щоб отримати доступ, потрібно:
- Перейти на сайт.
- Обрати організацію, через яку можна отримати доступ до навчання на курсі AI Essentials (Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київська школа економіки, ГО "Дівчата").
- Заповнити реєстраційну форму на сайті організації.
- Чекати на сповіщення від організації або Coursera.
Фото: Pixabay