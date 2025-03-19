Google надасть українцям безкоштовний доступ до курсу про штучний інтелект: як подати заявку

Компанія Google відкриває безплатний доступ до курсу AI Essentials на платформі Coursera для українців.

Навчання допоможе як новачкам, так і фахівцям, які хочуть покращити свої навички у сфері штучного інтелекту.

Програма курсу охоплює основи роботи з ШІ, навчання створенню ефективних запитів та використання алгоритмів для автоматизації завдань. Навчання триває близько 10 годин, а всі матеріали доступні онлайн у зручному форматі.

Після завершення курсу учасники отримають сертифікат від Coursera, а також додаткові вебінари з експертами про застосування ШІ у повсякденному житті та роботі.

Пройти курс зможуть 2,5 тисячі українців. Реєстрація відкрита через такі організації:

Український ветеранський фонд;

Veteran Hub;

EdEra;

Київська школа економіки (KSE);

ГО “Дівчата”.

Пріоритет у відборі надаватимуть ветеранам, військовим, їхнім родинам та жінкам, які хочуть розвивати кар’єру.

Як зареєструватися

Реєстрація на першу хвилю навчання стартувала 18 березня і триватиме два тижні. Щоб отримати доступ, потрібно:

Перейти на сайт. Обрати організацію, через яку можна отримати доступ до навчання на курсі AI Essentials (Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київська школа економіки, ГО "Дівчата"). Заповнити реєстраційну форму на сайті організації. Чекати на сповіщення від організації або Coursera.

Фото: Pixabay