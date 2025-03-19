Куди піти у Києві 21-23 березня: "ЩукаРиба", благодійний забіг та фестиваль локальної гастрономії

Протягом 21-23 березня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких концерти виконавців Cheev та Кажанна, вечірки в Brukxt і Infinitum, фестиваль локальної гастрономії з виступом гурту "ЩукаРиба" та майстер-класами, благодійний забіг та багато іншого.

Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

У лекторії Iron Land на Центральному залізничному вокзалі Києва відбудеться безкоштовна лекція про будівництво залізниці у Києві, першого архітектора вокзалу Івана Фрідріха-Вишневського та етапи розвитку споруди та її фінальну деконструкцію.

Ціна: за посиланням або на локації

Де: Центральний залізничний вокзал Києва, лекторій Iron Land

Коли: 21 березня 16:00

Субота

Організатори обіцяють, що вечірка об’єднає музикантів і діджеїв-однодумців. Для цієї події Lenzyak та Yansima спробують формат back-to-back, якй розкриє їхній творчий потенціал по-новому.

Також на шоукейсі звучатимуть Ярик Лензяк та Ілля Янцима, які порадують ексклюзивами власного виробництва та матеріалами, що ще не релізились. Запалюватимуть на сцені й Володимир Copaq і Тимофій T.FAIN, які потішать еклектичним вініловим сетом, що поєднає рідкісні музичні знахідки за 20 років.

Ціна: за посиланням або на локації

Де: Brukxt, вул. Кудрявська, 16А

Коли: 22 березня 18:00

Лайнап:

Grek

Rad Royal

Moonmixer

Deloona

La Ahor

Ціна: 600 грн. Квитки

Де: Sapience Music Bar, вул. Мечникова, 3

Коли: 22 березня 17:00

Через театралізовані екскурсії глядачам розкажуть про становлення незалежності і Революція на граніті, ядерне роззброєння України та гарантії безпеки, фінансові піраміди і релігійні секти, політичне та побутове життя України в 1990-х роках.

Ціна: безкоштовно. Рестрація за посиланням

Де: Корпус ННЦ Інститут Біології та Медицини КНУ імені Тараса Шевченка, просп. Академіка Глушкова, 2

Коли: 22-23 березня з 18:00

На фестивалі буде фудмаркет із продуктами 52 крафтових виробників і фермерів із різних куточків України та станція з напоями від Feelltrd. Також буде лекторій, на якому можна буде дізнатися секрети фермерських ремесел і гастрономічних традицій, та творчі майстер-класи для дорослих і дітей, натхненні мотивами весни, кохання та родинних традицій.

Ще на вас чекає квітковий pop-up, комфортні зони відпочинку й фотозони, оформлені у ніжних весняних кольорах. А також не пропустіть виступ фольклорного гурту "ЩукаРиба" з автентичними гаївками.

Ціна: вхід вільний

Де: ТРЦ Respublika Park, супермаркет "Сільпо"

Коли: 22-23 березня з 13:00

Струмок Вершинка впадає в річку Либідь, і його стан безпосередньо впливає на екологічний стан на одну з головних водних артерій міста. Учасників забезпечать необхідним інвентарем: рукавичками, мішками для збору сміття, а також організують вивіз зібраних відходів.

Ціна: безкоштовно

Де: струмок Вершинка. Карта

Коли: 22 березня о 10:00

Неділя

Забіг протяжністю 5 кілометрів. Розпочнеться він біля закладу "Липа", далі через Пейзажку на Скляний міст, звідти до Софійської площі, а потім у The Naked Room, де на вас чекатиме фільтр кава та свіжа випічка від Leilia Bakery, що вже включені у вартість забігу.

Зібрані гроші підуть на спільний збір "Спілки" та "Неопалимі" на функціонування програми безоплатної зовнішньої реабілітації та лікування деформаційних, поствійськових травм, опіків та рубців для людей, які постраждали внаслідок війни.

Ціна: 400 грн. Реєстрація за посиланням

Де: старт біля закладу "Липа" на вул. Липинського В'ячеслава, 4

Коли: 23 березня о 09:00

Її пісні стають вірусними ще до офіційного релізу. На цьому великому сольному концерті прозвучать хіти-мільйонники, такі як "Пазл", "Плач", "Жалі", "Найгірша" та інші треки співачки.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 23 березня 19:00

Нещодавно артист представив нову платівку Noir, в якій проводить певну паралель з тим, що переживає наша країна сьогодні, але все ж не втрачає оптимізм і надію. На концерті ви зможете почути головні хіти співака – "Гарно так", "Мрієшся", "Пазл" та "Рана" та інші пісні.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 23 березня 19:00

Фото: yaroslavlenzyak, radroyal, kazhanna_, vladcheev