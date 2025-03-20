Музей монументальної пропаганди планують створити на ВДНГ

На ВДНГ планують створити Музей монументальної пропаганди. Для цього вже оголосили конкурс на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору.

До участі запрошують фахівців із культурної спадщини, дослідників мистецтва й архітектури СРСР. Разом з ними планується сформувати рекомендації щодо декомунізації та деколонізації комплексу, що стануть важливим етапом у роботі над музеєм.

Додається, що ВДНГ — оптимальне місце для такої ініціативи, адже його павільйони не лише є частиною радянської історії, а й визнані пам’ятками архітектури.

Фото: ВДНГ