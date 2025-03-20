Музей монументальної пропаганди планують створити на ВДНГ

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Валерія Гуржий
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На ВДНГ планують створити Музей монументальної пропаганди. Для цього вже оголосили конкурс на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору.

До участі запрошують фахівців із культурної спадщини, дослідників мистецтва й архітектури СРСР. Разом з ними планується сформувати рекомендації щодо декомунізації та деколонізації комплексу, що стануть важливим етапом у роботі над музеєм.

Додається, що ВДНГ — оптимальне місце для такої ініціативи, адже його павільйони не лише є частиною радянської історії, а й визнані пам’ятками архітектури.

Фото: ВДНГ

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Опубліковано: 20 березня 2025
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