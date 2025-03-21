На території солеварні у Дрогобичі хочуть відкрити музей і відпочинкову зону: шукають ініціативних людей

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Валерія Гуржий
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У Дрогобичі планують розвивати "Солеварню" та відкрити на її території музей і відпочинкову зону. Для цього шукають ініціативних людей, які хочуть долучитися до її розвитку.

Про це говорили на заході "Солеварня 2.0" пише "Твоє місто".

На події говорили про солеварню, її історію, розвиток та плани. Усі охочі долучитися до розвитку підприємства можуть заповнити Google-форму. У солеварні шукають, зокрема, фінансову, інформаційну та експертну підтримку.

"Я пропоную цікавий прибутковий проєкт (за 2024 рік прибуток заводу складає понад 620 тис. грн) – Дрогобицьку солеварню. Це однозначно буде історією успіху. Це проєкт, який може бути відомий на всю Україну. Солеварня об'єднує багатьох людей, вона про історію, культуру, тут особлива сакральна територія між двох церков, територія ЮНЕСКО", – сказав директор солеварні Олег Петренко.

За останні місяці на підприємстві відкрили кав'ярню та частково облаштували благоустрій. У майбутньому на території солеварні хочуть зробити музей, відпочинкову та оздоровчу зони, а також проводити різноманітні заходи.

Дрогобицька солеварня працює з 1390 року і є найстарішою в Україні. Сіль, яку тут добувають методом випарювання, унікальна. Підприємство перебуває у власності Фонду держмайна і його декілька разів виставляли на приватизацію. Водночас керівництво солеварні хоче розвивати її та розраховує на майбутнє державно-приватне партнерство, а Дрогобицька міська рада хоче отримати завод у комунальну власність.

Фото: Твоє місто

А ви хочете долучитися до розвитку солеварні?
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Опубліковано: 21 березня 2025
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