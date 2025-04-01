9 прем’єр цієї весни у театрах Києва

Глядачі оголосили театрам полювання за квитками, а ті своєю чергою додають до репертуару все більше нових постановок. Які нові вистави презентують театри вже цієї весни — читайте далі у матеріалі.

“Невеличка драма” у театрі Франка

Прем’єра: 3, 4 квітня

Де: театр Франка, пл. Івана Франка, 3

Режисер: Ігор Білиць

Історія Валер’яна Підмогильного оживе на камерній сцені театру Франка. Щоправда, квитки на “Невеличку драму” на перші два дні квітневих показів розкупили за лічені хвилини. Але сезон полювання на наступні дати відкрито.

Режисером вистави став Ігор Білиць, який паралельно є режисером Національного театру Заньковецької у Львові. Його творчість вирізняється глибоким аналізом суспільства, сміливими експериментами та прагненням до високих театральних стандартів.

У цій інтелектуальній прозі Підмогильного, Ігор Білиць спробує передати кризу інтелігенції, боротьбу людини зі собою та її спроби знайти рівновагу між внутрішнім світом і реальністю.



"Невеличка драма" — це історія про Марту, молоду жінку, яка живе у світі, де все підкорене раціоналізації. Праця, побут, навіть стосунки — все має бути практичним і доцільним. Але вона хоче більшого. Вона прагне романтичного кохання про яке пишуть у книгах. Її реальність зовсім інша. Навколо Марти чоловіки, які по-своєму трактують любов. Один вважає шлюб спілкою двох людей для спільної праці та виховання дітей, інший шукає у стосунках лише біологічну необхідність. Є ще третій, але він лише здатен мовчки кохати. І сама Марта боїться визнати, а в кого ж закохалась вона.



Чи справді любов — це неминучість, а не вибір і що робити, коли романтика зіштовхується з реальністю — такі питання постануть перед глядачями. П’єса Валер’яна Підмогильного, написана майже сто років тому, але не втрачає своєї актуальності і сьогодні.

"Місяць" у театрі Оперети



Прем’єра: 28-29 березня

Де: театр Оперети, вул. Васильківська, 53/3

Режисер: Тамара Трунова

Тамару Трунову ми знаємо як режисерку драматичних вистав, а цієї весни ви зможете побачити її майстерність й у ролі режисерки співочих перформансів. Київська Оперета представила прем’єру опери на одну дію "Місяць" Карла Орфа. Так називається казка братів Грімм, а Карл Орф її музично переосмислив.



Це перша постанова Орфа в Україні, яка до того ж зазвучить українською. У коментарі Суспільному режисерка зазначила, що Орф працював у специфічному стилі, який вона називає "вігвамом" — способом говорити про реальність через казкові метафори.

У своїй постанові Трунова ввела нового персонажа — жінку, якої не було в оригінальній версії. Матиме ця вистава і музичні нововведення. Разом із диригентом Ділявером Османовим Трунова інтегрує у виставу фрагменти іншої відомої роботи Орфа — "Карміни Бурани", вони стануть своєрідним символом нового жіночого персонажа.

Режисерка вже має досвід роботи з "Місяцем". Торік вона ставила його на сцені Баварської опери. Проте зараз має можливість переосмислити матеріал і адаптувати його до нових контекстів.

“Косметика ворога” у театрі Лесі Українки

Прем’єра: 24, 29 квітня

Де: театр Лесі, вул. Богдана Хмельницького, 5

Режисер: Євген Лунченко

"Косметика ворога" — театральна постановка за мотивами роману бельгійської письменниці Амелі Нотомб. Це психологічний трилер, що розгортається у залі очікування аеропорту, де головний герой опиняється у незвичній ситуації.

Незнайомець, який раптово починає з ним розмову, знає надто багато. Слово за словом він руйнує ілюзію контролю, змушуючи героя зіткнутися з темними сторінками власного минулого. Вистава спонукає глядача до переосмислення, змушуючи замислитися над питаннями морального вибору, провини, правди та брехні.

Майстриня абсурду й парадоксу, королева бестселерів, готична принцеса Європи — так охрестили Амелі Нотомб журналісти. Твір різкий, часом шокує, неприємний і водночас привабливий. Разом з героями цієї моторошної історії глядачам доведеться пройти всі стадії прийняття неминучого: заперечення, злість, торг, примирення. А ще — познайомитися з внутрішніми демонами й витягнути на поверхню наймерзенніше в собі. Над постановкою працює актор і режисер театру Євген Лунченко.

"Благальниці" у театрі Лесі Українки

Прем’єра: 25 квітня

Де: театр Лесі, вул. Богдана Хмельницького, 5

Режисер: Радек Стемпінь



"Благальниці" — давньогрецька трагедія, яка описує політичну ситуацію в Давній Греції V столітті до нашої ери, коли після масштабної битви між Фівами й Аргосом переможці відмовилися віддавати тіла полеглих воїнів для поховання.



У цій п’єсі закладені принципи, що керують сучасним світом. Відомо, що з моменту описаних історичних подій до першого виконання твору Евріпіда пройшло лише два роки.

Ніколи раніше поети не зверталися до сучасних їм соціальних і політичних реалій. Однак автор не подає прямого відображення своєї епохи, а наче запросить вас до терапевтичного сеансу з деяким відстороненням.

Режисер пропонує поглянути на трагедію з відстані, змінюючи імена дійових осіб. Радек Стемпінь зазначив, що у цій постановці не мав на меті проводити прямі історичні паралелі, але аналогія між Фівами та росією, Афінами та США, Аргосом та Україною під час роботи над виставою стає очевидною.



Радек Стемпінь — польський режисер. Дебютував з виставою "Фрекен Жюлі" в Народному театрі у Кракові, за яку отримав нагороду ZAIKS на Форумі молодих режисерів 2018 року. Лауреат нагороди Леона Шиллера 2019 року.

"Жінка в чорному" у театрі на Подолі

Прем’єра: 11, 12 квітня

Де: театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20

Режисер: Андреас фон Шліппе

Театр на Подолі готує справжній горор зі спецефектами, від яких кров в жилах застигатиме. А у фіналі обов’язково стане шокуюче моторошно, як і належить якісному жаху. Квітневою прем’єрою стане театральна адаптація відомого роману Сьюзен Гілл від Стівена Маллатратта "Жінка в чорному".



Щоб досягти бажаного ефекту, театр запросив для постановки режисера і художника з Німеччини, головного художника Австрійського фестивалю з десятилітнім досвідом роботи з театральними технологіями — Андреаса фон Шліппе.



Цей текст обожнює і кінематограф, і сцена, хоча в Україні він не надто користується популярністю. У новій постановці планують потенціал своєї сцени використати на повну, обіцяють показати історію з голограмами, світловими ефектами та неочікуваними сценічними рішеннями після яких у вас виникатиме відчуття присутності чогось потойбічного.

Привид жінки, біль втрати та нездоланне прокляття — у театрі обіцяють, що ця вистава змусить вас затамувати подих та повірити, що привиди існують.

"Азовсталь. Голоси" у Довженко Центрі

Прем’єра: 17 травня о 19:00

Де: Довженко Центр, вул. Васильківська, 1

Режисер: Валерія Демченко

Вони боролися до останнього подиху, і їхні голоси досі лунають. Три роки полону захисників "Азовсталі" — це тисячі історій про мужність, біль і незламність. Саме цьому і присвячена нова вистава під назвою “Азовсталь. Голоси”.

В основі вистави – монологи. Сценарій написаний за розповідями військових, що пережили події на "Азовсталі" та родичів полонених. Приміром, Олександр Заїка, якого всі знають як учасника проєкту МУР, виконує роль пресофіцера полку "Азов" Дмитра Козацького.

“Зоря. Початок”

Прем’єра: 4 і 13 квітня

Де: театр Лесі, вул. Богдана Хмельницького, 5

Режисер: Микола Бабин

Першу українську п'єсу "Талан" про життя акторів та українську інтелігенцію Михайло Старицький написав для Марії Заньковецької, сам зрежисував і зіграв у ній епізодичну роль. За 130 років свого існування одна з найкращих п’єс драматурга почала сприйматися крізь призму стереотипів.

Режисер нової постановки вирішив їх розвінчати і подивитися на класичний твір очима сучасних українців. Також режисера Миколу Бабина зацікавив не контекст життя самого драматурга, а те, якого розвитку подій той прагнув насправді.

Тож наївній, затурканій героїні, звиклій підкорятися і "руки ламати", він дає шанс вибору: залишитися жертвою чи, нарешті, кинути виклик несправедливості? А ще це історія про тих, хто створював український театр.

“Оргія кіборгів”

Прем’єра: 6 квітня

Де: вул. Кирилівська, 41

Режисер: Ніна Хижна

"Останнє шоу антропогену" — таким слоган постановки від харківського альтернативного театру "Нафта". Прем’єра цієї постановки про екоцид відбулася за 30 кілометрів від лінії розмежування в Харкові, а тепер виставу покажуть у Києві.

Назва відсилає до ідей філософині Донни Гаравей, яка описує процес знищення ландшафтів та екосистем як оргію кіборгів: військові машини стають частиною біосфери, тож війна ніби зливається з життям.

Екологічні наслідки російсько-української війни команда спочатку досліджувала на практиці, в Ізюмі Харківської області. Там вони побачили спалені ліси, забруднені й заблоковані ріки, перекопані могилами, капонірами й вирвами ландшафти. Цікавим є те, що костюми від художниці Даші Чечушкової виготовлені з тих самих матеріалів, що й об’єкти в постановці — уживаних чи знайдених на вторинному ринку речей.



Творці вистави зазначають: коли зброя однаково пронизує бетон будівель, стебла рослин, плоть тварин і людей, коли метали й сірка з ракет, що пролітають над нами та вибухають поряд, проникають в ґрунт, кістки, воду і кров, то їм не залишається нічого іншого, як вийти на сцену з театральним шоу, щоб назвати злочини, оплакати їхніх жертв і свідчити про лихо, що розростається та вимагає нашої відповіді.

“Веселка на Салтівці”

Прем’єра: 14 квітня

Де: камерна сцена театру Франка, пл Івана Франка, 3

Режисер: Артем Вусик

"Веселка на Салтівці" — вистава-концерт із атмосферою панк-року. В основі сюжету — автобіографічна історія Артема Вусика, який народився на Салтівці і прожив там свої перші 17 років.

Усі ролі Артем виконує сам — в деяких сценах він одночасно грає самого себе і перевтілюється в інших персонажів. Це телепортація між реальностями, спогадами та снами, де думки і події переплітаються і вже не зрозуміло, що є реальністю, а що — фантазією.



Салтівка — найбільший житловий масив Харкова, який зазнав найбільших руйнувань під час війни. Артем Вусик пропонує іронічно подивитися на хуліганський імідж району. У цій постановці ви побачите переосмислені традиційні уявлення та стереотипи про Салтівку, а ще спробуєте відчути поетичність району, який вважається хуліганським.



Постановка перемогла в театральному фестивалі-премії ГРА у номінації "За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу й перформативних форм", а самого Вусика нагородили премією Леся Курбаса.