На Волині й Кіровоградщині збудують вітрові електростанції потужністю 240 МВт

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) профінансує будівництво нових вітрових електростанцій — у Волинській і Кіровоградській областях.

Їхня загальна потужність становитиме 240 МВт.

На Волині дві ВЕС потужністю 147 МВт зведе група компаній OKKO — проєкт реалізують ТОВ "Він Пауер ГСІ Волинь" та "Він Пауер ГСІ Волинь 3". Очікується, що ці електростанції щорічно вироблятимуть понад 380 ГВт·год "зеленої" електроенергії, скорочуючи викиди CO₂ на 245 тисяч тонн на рік.

Попередня загальна вартість будівництва — €225 млн, пише ain.uа. З них €120 млн нададуть ЄБРР та Міжнародна фінансова корпорація, ще €37 млн — Чорноморський банк торгівлі та розвитку. Решту інвестує спонсор проєкту OKKO Group.

На Кіровоградщині вітропарк потужністю 93 МВт побудує компанія ETG (Energy Trade Group). Спонсором проєкту є UGB (Укргазбанк). Перша черга будівництва включає встановлення трьох турбін Vestas загальною потужністю 18,6 МВт. Загальна сума фінансування, до якого долучиться ЄБРР, становить €26 млн.

Фото: James Qualtrough/Unsplash