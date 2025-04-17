5 ігор з українською озвучкою

Тенденція до розширення україномовного контенту в іграх від іноземних розробників набирає обертів. Приємно спостерігати за тим, як улюблені франшизи або гейм-новинки отримують українські субтитри чи повну локалізацію на всіх рівнях.

Зібрали підбірку культових ігор, в яких є або планується офіційна українська озвучка. Граймо та підтримуймо, аби ще більше ігор змогли отримати локалізацію українською.

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Ghostrunner 2

Перед вами хардкорний слешер від першої особи в кіберпанковому майбутньому. У грі гравець перевтілюється у неперевершеного кіберніндзя, на якого очікуватимуть епічні битви з босами, інтерактивна історія, нові ігрові режими та електронна музика в стилі синтвейв. І, звісно ж, прекрасна офіційна українська локалізація – check.

Дія Ghostrunner 2 відбувається в постапокаліптичному майбутньому. Після загибелі деспотичної Господині Ключів на задвірках Вежі Дхарма, єдиного оплоту людства, з'явився нещадний культ ШІ. Друга частина продовжує наслідувати та розвивати динамічну ігрову механіку оригінальної Ghostrunner. Гравець знову шматуватиме ворогів на своєму шляху, намагаючись уникати їхніх атак, аби рухатися вперед.

Вартість в Steam: 999 грн (базова версія)

Рік виходу: 2023

Платформи: PlayStation 5, ПК, Xbox Series XS

Режим гри: один гравець

The Witcher IV

Довгоочікуване продовження без перебільшення культової ігрової трилогії про біловолосого вбивцю чудовиськ Ґеральта від польської студії CDPR.

Наразі гра знаходиться на стадії розробки, реліз четвертої частини “Відьмака” запланований на 2026 рік. Але розробники вже повідомили, що у грі буде офіційна українська локалізація.

The Witcher IV незмінно залишається однокористувацькою рольовою грою з відкритим світом. Але відтепер гравець проживатиме історію Цірілли, названої доньки Ґеральта, яка стала на шлях відьмачки, професійної мисливиці на монстрів. Четверта частина планує розпочати перезапуск всієї історії та стати першою частиною нової трилогії у всесвіті “Відьмака”.

Рік виходу: 2026

Платформи: PlayStation 5, ПК, Xbox Series XS

Режим гри: один гравець

Alan Wake 2

Друга частина є логічним продовження першої “Alan Wake” (2010). Події тут відбуваються через 13 років з часів сюжетної кампанії гри-попередниці. Весь цей час Алан Вейк перебуває в пастці в альтернативному вимірі, намагаючись врятуватися, написавши історію жахів за участю спеціального агента ФБР на ім'я Саґа Андерсон.

У цьому бойовику від третьої особи у жанрі горор є два протагоністи: Алан Вейк, відомий гравцям з попередньої частини та інших ігор мультивсесвіту студії (Quantum Break та Control), а також новий для серії персонаж – агент ФБР, Сара Андерсон. Також відомо, що ці герої діють окремо один від одного у паралельних світах.

Друга частина отримала загалом позитивні відгуки від критиків, які високо оцінили її історію, графіку та атмосферу. Гра також була номінована на кілька нагород “Гра року” та має українську локалізацію.

Вартість в Steam: 1, 499 грн

Рік виходу: 2023

Платформи: PlayStation 5, ПК, Xbox Series XS

Режим гри: один гравець

Baldur's Gate 3

Культова багатосюжетна рольова гра з покроковою механікою бою заснована на настільній рольовій системі Dungeons & Dragons 5-го видання. Тут вибір гравця формує історію про дружбу та зраду, виживання та самопожертву, а також спокусу абсолютної влади. Без перебільшення база, ґрунт та основа для усіх прихильників класичних RPG з відкритим світом.

На відміну від попередніх частин, третя отримала офіційну українську озвучку, що неабияк потішило величезне фанатське ком'юніті серії.

Дія гри розгортається у всесвіті Забутих Королівств і починається з того, що головний герой приходить до тями на кораблі, що перетинає виміри, зараженому паразитичним пуголовком, який загрожує перетворити його на маніпулятора свідомістю. Разом з кількома іншими, яких спіткала така ж доля, вони змушені вирушити на пошуки засобу, яки зможе запобігти перетворенню.

Третя основна частина в серії Baldur's Gate містить понад 170 годин кінематографічних роликів та солідну кількість кінематографічних діалогів.

Вартість в Steam: 899 грн

Рік виходу: 2023

Платформи: PlayStation 5, ПК, Xbox Series XS

Режим гри: один гравець

The Sinking City 2

Ідеальна гейм-історія для тих, хто хоче поринути у жахливу подорож в атмосфері моторошних творів Лавкрафта. “The Sinking City 2” – це напружений survival horror, де гравець досліджуватиме затоплене місто Аркгем та боротиметься з потворами, що перевищують саме людське розуміння поняття зла.

Заявлено, що класична формула жахів-виживання буде доповнена керуванням інвентарем, а також загадками й дослідженням нововідкритих місцин і захованих скарбів.

У другій частині гравцеві буде запропоновано цілий арсенал для протистояння глибинникам, мі-ґо, окультистам та іншим чудовиськам, відомим з попередньої гри. Також у продовженні з’являться нові химерні почвари, що розширять мітологію Ктулху. Розробники вже анонсували про наявність у грі офіційної української локалізації.

Рік виходу: 2025

Платформи: PlayStation 5, ПК, Xbox Series XS

Режим гри: один гравець