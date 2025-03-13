Прибульці, магія та хардкор: 5 ігор від українських розробників

Безперечно, однією з культових та найбільш відомих ігор від українських розробників на сьогодні залишається серія ігор S.T.A.L.K.E.R від студії GSC Game World. Проте, не S.T.A.L.K.E.R-ом єдиним. На сьогодні українські студії з розробки ігор пропонують чимало новинок, вартої уваги гравців.

Для тих, хто хоче підтримати вітчизняних розробників сфери геймдеву, пропонуємо різножанрову підбірку ігор від українських студій.

The Safe Place

Гра від соло-девелопера Анатолія Коваля, що створює ігри під брендом Anate Studio. “The Safe Place” є point-and-click головоломкою, що розповідає історію життя персонажа на ім'я Олександр, який працює головним інженером на заводі. Це глибока соціальна пригодницька драма про важке дитинство та самопожертву.

Ігровий процес складається з класичних пригодницьких головоломок у поєднанні з драматичними поворотами сюжету, які відправляють гравця на емоційні американські гірки від симпатії до ненависті.

У цій грі є механіка впливу на сюжет, завдяки вибору певних репліки у діалогах. “The Safe Place” має прекрасну візуальну складову, пропрацьований левел-дизайн та дуже якісну українську локалізацію. Гра отримала престижні відзнаки Indie Cup Nomine Critics' Choice Award та Indie Cup Nomine Grand Jury Award.

Вартість в Steam: 265 грн

Рік виходу: 2023

Платформи: Microsoft Windows, macOS

Режим гри: один гравець

Greedventory

Піксельна RPG із цікавою візуальною частиною та гумором. Гру створила харківська інді-студія Black Tower Basement. Бойова система заснована на рухах миші, удари завдаються курсором та блокуються ним же. Гра стане справжнім випробуванням для реакції гравця.

Лор гри наступний: у світі, де магічні артефакти стали звичним явищем, править старовинне братство, яке прагне зібрати та привласнити всі магічні релікти. Головне правило виживання у світі Greedventory — постійно зберігати пильність і бути готовими до всього, адже в цьому світі панує жадібність. Тож кожна смертна істота без зволікань украде, збреше або кине гравця на поталу вовкам, якщо це буде вигідно.

Самі розробники кажуть, що їхня гра має досить хардкорний геймплей та злий гумор. А також динамічну бойову систему, де гравцям треба бути пильним і швидко відбивати атаки.

Вартість в Steam: 415 грн

Рік виходу: 2023

Платформи: Microsoft Windows

Режим гри: один гравець

Level Zero: Extraction

Це pvp-горор від студії Doghowl Games. Тут гравцю пропонуватимуть зіграти або за команду вчених, або за команду моторошних небезпечних створінь. Команді із 4-х учених потрібно буде полагодити зламану систему для того, аби втекти. Натомість команда монстрів, що складається з 2-х гравців буде намагатися не дати вченим реалізувати свій план.

“Level Zero: Extraction” — це поєднання тактичної стрілянини й жахів серед виживання з евакуацією в ідеальних пропорціях. Соло або разом із друзями гравець має дістати цінні предмети з кількох зон відчуження, що кишать чужими й мутантами.

Тут є і нещадні бої від першої особи й величезний арсенал зброї та гаджетів військового призначення. Гравцям доведеться битися з PvE- і PvP-ворогами — мутантами, турелями, іншими лихими найманцями чи чужими.

Вартість в Steam: 415 грн (базова версія)

Рік виходу: 2023

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One

Режим гри: мережевий кооператив

Sherlock Holmes: The Awakened

Це остання на сьогодні частина великої серії ігор про пригоди знаменитого детектива від розробника Frogwares. Вона поєднала в собі ще більше таємниць та лавкрафтівської чарівності. І якщо перші частини франшизи були традиційними іграми типу "вкажи та натисни", то “Sherlock Holmes: The Awakened” набагато більше орієнтованою на екшн.

Після усіх пережитих пригод, Шерлок повертається у напружену лавкрафтівську пригоду — тепер із сучасною графікою та ігроладом. Гравець опиниться у жахливих мітах Ктулху в ролі Шерлока Голмса, де він має розслідувати серію таємничих зникнень у Європі та США.

Вартість в Steam: 910 грн

Рік виходу: 2023

Платформи: PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X та Series S, Microsoft Windows

Режим гри: один гравець

Серія ігор Metro

Звісно ж, як не згадати розробленою студією 4A Games серію Metro. Події гри відбуваються у постапокаліптичній реальності, де людство після ядерної війни змушено жити в тунелях метро. У грі панує атмосфера катастрофи, ізольованості, похмурості, безвиході.

Кожна гра серії Metro має власну сюжетну лінію. Однак вони всі пов’язані загальним світом. Головні герої охороняють свої станції, вирушають у небезпечні подорожі та намагаються знайти новий дім у постапокаліптичному світі. Різноманітність зброї, можливості кастомізації та різноманітність рівнів складності підвищують рівень реграбельності серії.

Вартість у Steam: 533 грн

Рік виходу: 2010

Платформи: PC, Xbox 360, PS5

Режим гри: один гравець