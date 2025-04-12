Погляньте, який ЖК у Кишиневі спроєктувала українська компанія Archimatika
Українська архітектурна студія Archimatika спроєктувала ЖК SAMPO у столиці Молдови.
Це найсучасніший житловий комплекс у країні, який матиме найбільшу площу благоустрою та розташовуватиметься при в’їзді до міста з боку аеропорту “Кишинів”.
Комплекс спроєктували для девелопера DMZ Home Construct за принципами людиноцентричності. Обʼєкт матиме структуру розімкнених кварталів з пішохідними дворами.
Тут буде багато зелені, зон відпочинку, дитячих майданчиків, а також квартири з краєвидом на ботанічний сад та озеро.
За словами команди Archimatika, їхня мета — переосмислити житлову забудову пострадянського простору та показати комфортну, сучасну альтернативу.
Візуалізації: Archimatika
Опубліковано: 12 квітня 2025