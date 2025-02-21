Проєкт української студії Sivak+Partners здобув міжнародну архітектурну премію від ArchDaily

Проєкт української архітектурної студії Sivak+Partners здобув премію Building Of The Year 2025 від ArchDaily в категорії “Комерційна архітектура”.

Про це повідомили на сайті премії.

Йдеться про проєкт магазину Coosh в Одесі. Він вирізняється мінімалістичним скандинавським стилем із продуманими акцентами та стриманою колірною палітрою. Головним елементом простору став великий пухнастий диван, натхненний традиційним сінником на скандинавській фермі.

“Основна увага бренду приділяється жіночому одягу, тому ми прагнули створити простір, що надихає відвідувачів бути творчими”, – зазначають у Sivak+Partners.

Загалом у лонглист премії цього року увійшов 21 український проєкт.

Нагадаємо, що минулоріч київська книгарня Readellion стала переможцем архітектурної премії Building Of The Year від медіа ArchDaily.

Фото: Sivak+Partners Studio