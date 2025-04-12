На Київщині зводять нові будинки для родин, які втратили житло через війну: фото
У Макарівській громаді Київської області завершують зводити житло для родин, які втратили домівки через війну.
Про це повідомив селищний голова Вадим Токар.
Першими нові оселі отримали три родини з Макарова, Калинівки та Ситняків. Вони розпочали оформлення права власності на новозбудоване житло.
На кожній з ділянок провели демонтаж зруйнованих будинків, розчистили територію, збудували нові оселі, підключили електрику, воду, каналізацію та газ, зробили внутрішнє оздоблення й частково облаштували меблями.
Пріоритет у програмі мають родини загиблих або поранених захисників, багатодітні сім’ї та люди пенсійного віку.
Раніше повідомлялося, що у Макарівській громаді унаслідок російського вторгнення були пошкоджені понад 3600 об'єктів, з них майже 2800 житлових будинків.
Фото: Вадим Токар