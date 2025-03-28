На Київщині збудують мікрорайон для 3 тисяч переселенців з Маріуполя

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Ірина Маймур
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У Василькові планують збудувати соціальне житло для переселенців із Маріуполя.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали Київська обласна державна адміністрація, Маріупольська та Васильківська міські ради, повідомив очільник КОДА Микола Калашник.

Новий мікрорайон для ВПО збудують на ділянці площею 2,6 га. Проєкт передбачає зведення 10 багатоповерхівок загальною площею 35 000 м². У новому житлі зможуть оселитися приблизно 3 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Для них передбачено 700 соціальних квартир.

Згідно з домовленістю, проєкт реалізують упродовж двох років.

Наразі в Київській області є 32 місця тимчасового розміщення ВПО, зокрема 17 модульних містечок. Також реалізуються інші житлові ініціативи для переселенців у Славутичі, Переяславі, Бучанському районі, Тарасівці та Колонщині.

Фото ілюстративне: благодійний фонд “Гармонія”

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Опубліковано: 28 березня 2025
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