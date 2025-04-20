Жадан, Театр ветеранів та Премія книжкових блогерів: 7 подій Книжкової країни

Фестиваль книг та всього, що їх стосується, цього року пройде 24–27 квітня. Традиційний книжковий ярмарок та літературні заходи масштабуються за рахунок тематичних фотозон та інсталяцій.

Загалом організатори планують провести понад 300 заходів. Обіцяє бути насичено та книжково. Хоч обрати серед такої кількості крутих подій було важко, зробити для вас гід сімкою заходів, які рекомендуємо відвідати в рамках фестивалю “Книжкова країна” 2025 року.

Фестиваль "Книжкова країна" на ВДНГ

Родинні читання з українськими зірками

Теплі атмосферні посиденьки з відомими українцями: блогерами, співаками та телезірками. Як зазначили організатори, програма “Родинні читання” на “Книжковій країні” – це коли українські зірки читають улюблені дитячі книжки наживо – для дітей і разом з дітьми.

Ламповий вайб із кураторкою Анною Завальською, де гості заходу зможуть послухати добрі історії, поговорити про важливе, посміятися та провести час разом, в компанії крутих людей.

Протягом 24-27 квітня читати будуть різні зірки: відкриває читання співачка FIINKA, 24 квітня об 11:00, книгою Сашка Дерманського “Чудове чудовисько”. Серед інших учасників читань будуть Дмитро Коляденко, Тоня Матвієнко, Марта Адамчук, Слава Дьомін, Олександр Педан та інші (детальний розклад на сторінці заходу ).

Де: Павільйон 2, Universum Hall Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 24-27 квітня

#ФРОНТМЕНИ

Це тематичний павільйон презентації творчості військових і ветеранів. Цьогоріч концепція програми павільйону складається з 6 напрямків: презентації прозових новинок від письменників-комбатантів за участі самих авторів, великий марафон мілітарної поезії нон-стоп, театральні постановки, виставкова експозиція, а також серії подій “Контекст” та “Взаємодія”.

Вас чекає мілітарі-стендап “Ненароджені для війни”, що вже встиг стати легендарним. Тут і про кохання, і про самотність, і про непрості військові будні та справжні, без прикрас, історії з фронтових реалій. Будуть сценічні читання п’єси Аліни Сарнацької “Плем’я чекання”, присвяченої дружинам/партнеркам військових та їхній непростій долі.

Також планується презентація проєкту “Театр ветеранів”. Детальний розклад книжкових презентацій та тематичних подій павільйону.

Де: Павільйон 4, Universum Hall Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 24-27 квітня

SKOVORODANCE

"SKOVORODANCE. Коло щасливих людей" – подія від видавництва Vivat, що потішить всіх прихильників творчості Сергія Жадана. Обіцяють комбо з сенсів: тут на вас чекають свобода, слово та звук.

Розпочнеться подія розмовою з Сергієм Жаданом і Вадимом Назаренком у модеруванні Христини Біляковської. Говоритимуть про сенси, що перегукуються крізь століття. Далі запланований благодійний аукціон на підтримку НГУ “Хартія”, де наразі служить письменник Сергій Жадан.

Завершить вечір діджей-сет, у якому філософія Сковороди оживе в електронному звучанні.

Де: V’YAVA, в Саду Бажань, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 24 квітня, четвер, 18:00-20:00

Кіно. Театр. Книги

Це вперше, коли разом на одній події будуть присутні Іван Шаран та Ілля Чопоров. Їхню творчу зустріч чекали давно, і ось вона відбудеться саме на “Книжковій країні”.

Будуть розмови про те, як кіноекранізації впливають на успіх книги, про театральні постановки, які були створені за відомими творами. Про натхнення, нові вистави та власні кінопроєкти, конкуренцію, режисерів.

На гостей чекає сюрприз: два відомих актори вперше розкажуть про спільний проєкт, над яким зараз працюють. Зустріч буде цікава всім, хто любить театр, літературу та кіно.

Іван Шаран – зірка фільму “Памфір”, “Конотопська відьма”, “Шляхетні волоцюги”, “Останній москаль”, штатний актор театру ім. Івана Франка. Ілля Чопоров – актор, композитор, зірка мюзиклу “Кабаре”, роль конферансьє Емсі в українській версії режисерки Олени Коляденко стала одним з впізнаваних образів світового театрального гіта. Ілля служить в Молодому театрі.

Де: Павільйон 1, Universum Hall Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 25 квітня, п’ятниця, 18:00

ВірШоу

“Пермяков ВірШоу. Диволюби” виходить за рамки визначення “просто читання віршів”. Це поетичний стендап у супроводі діджей-сету від DJ Yakobchuk і танцю на пілоні у виконанні Lia Luna. Як зазначили організатори, поезія тут виступає зброєю, втіхою, свободою та спокусою одночасно.

Андрій Пермяков – поет, перекладач, театральний і естрадний виконавець. Автор і творець “ВірШоу”, який гастролював у Європі та Латинській Америці, презентував українську поезію на сценах Барселони, Буенос-Айреса, Відня. Володар спеціальної відзнаки “Коронації слова” за еквіритмічні переклади з англійської.

“Пермяков ВірШоу. Диволюби” обіцяє не лише розважити, а й подарувати гостям заходу перезавантаження, на яке ми всі заслуговуємо.

Де: Павільйон 6, Universum Hall Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 26 квітня, субота, 18:30

Премія книжкових блогерів

Довгоочікувана подія для всіх буктокерів та небайдужих. Цьогоріч у списку претендентів на нагороду опинилися книги “Погляд медузи” Любка Дереша, “Кубик” Саши Козлова, “Потяг прибуває за розкладом” Марічки Паплаускайте, “Діва, матір і третя” Юлії Нагорнюк та “З нами житиме Еласмотерій” Романа Голубовського.

Мета премії – обрати найбільш цікаву, обговорювану, книжку, ту, що була видана в Україні протягом року та привернула найбільшу кількість уваги на думку українських блогерів та читачів.

У журі премії будуть такі популярні блогери буктоку, як Олексій Рафалович (Перехресні стежки), Діана Данилюк (Називац мене Діаночка), Тетяна Гонченко (Непозбувний книгочитун) Марі Ініч (Марі Ініч про книжки) та інші.

Де: Павільйон 6, Universum Hall Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 26 квітня, неділя, 13:00

Презентація книги “Місто тіней”

Фанати письменниці Мії Марченко матимуть унікальну можливість поспілкуватися про книжку не лише з авторкою, а й з редактором історії Романо Трифоновим. Презентацію проводить харківське видавництво “Жорж”.

Під час події організатори планують поговоримо про те, як поєднати у фентезійній повісті реальне давнє місто і символи Магдебурзького права з історією про чарівний світ, жителі якого борються за свободу; як говорити з підлітками про складні речі та інтерпретувати красивий символізм світу Мії Марченко

Також, видавництво зазначило, що планує сюрпризи до нового перевидання повісті.

Де: Павільйон 6, Universum Hall Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 27 квітня, неділя, 13:00