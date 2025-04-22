Перший ментальний центр здоров’я для військових відкриють на Київщині

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Валерія Гуржий
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Міністерство оборони України перетворить колишній закритий мисливсько-рибальський клуб на Київщині у перший ментальний центр здоров’я для військовослужбовців. Раніше цю земельну ділянку разом з нерухомістю було повернуто у власність держави після тривалих судових процесів.

Про це повідомили в міністерстві.

Клуб тривалий час залишався недоступним для суспільства і використовувався для відпочинку політиків, бізнесменів та високопосадовців. Наразі він закріплений за Національним військово-медичним клінічним центром "Головний військовий клінічний госпіталь".

Новий центр спеціалізуватиметься на лікуванні посттравматичного стресового розладу (ПТСР), депресивних і тривожних станів, сприятиме соціальній адаптації ветеранів та поєднуватиме фізичну і психологічну реабілітацію.

Для запуску центру необхідно провести масштабну реконструкцію приміщень, які тривалий час перебували в занедбаному стані, а також залучити кваліфікованих фахівців – психологів, психіатрів, реабілітологів і медичних працівників.

Раніше земельна ділянка разом з нерухомістю була незаконно виведена з державної власності. Власниками об’єкта в різні часи ставали наближені до влади особи. Після низки судових процесів 15 квітня 2025 року Верховний Суд остаточно затвердив рішення про повернення майна державі та передачу його Міністерству оборони.

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Опубліковано: 22 квітня 2025
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