Покерфейс, Сирени, Любов, смерть і роботи: 11 серіалів травня

У травні на нас чекає справжній серіальний бум – від комедії про дружбу та розлучення до драматичних історій про родинні таємниці, детективів, андроїдів і боротьбу з внутрішніми демонами. Детальніше – в матеріалі БЖ.

Пори року

Дата виходу: 1 травня

В ролях: Тіна Фей, Стів Карелл

1 сезон

Комедійний серіал від Тіни Фей, натхненний однойменним фільмом Алана Алди 1981 року, розповідає про трьох пар друзів, які багато років проводять спільні відпустки – одну на кожен сезон. Але затишна традиція під загрозою, коли одна з пар розлучається, а колишній чоловік з’являється на відпочинку з молодою супутницею.

Покерфейс

Дата виходу: 8 травня

В ролях: Наташа Ліонн, Джанкарло Еспозіто, Аквафіна, Джон Малейні

2 сезон

У Чарлі є унікальний дар – викривати брехню з першого погляду. Це приводить дівчину до нових пригод, де на неї чатуює небезпека й кримінальними, але також і шанс на справедливість.

Погані думки

Дата виходу: 13 травня

В ролях: Том Сеґура, Роберт Айлер, Даніелла Пінеда

1 сезон

Чорна комедія від американського гумориста Тома Сеґури про ті думки, які ми рідко озвучуємо вголос. Серіал балансує між сміхом і дискомфортом, відкриваючи незручну правду про нас самих.

Любов, смерть і роботи

Дата виходу: 15 травня 2025 року

4 сезон

Новий сезон культової анімаційної антології знову вражає уяву. 10 окремих історій, кожна з унікальним стилем і жанром. По сути це колекція з короткометражних анімаційних фільмів, де поєднується наукова фантастика, фентезі, жахи, кіберпанка та чорний гумор. Відмінна риса серіалу – над кожною історією працює своя окрема команда. Епізоди відрізняються за стилістикою, типами анімації та жанром, але в кожному з них звучить тема любові, смерті або роботів.

Дастер

Дата виходу: 15 травня

В ролях: Рейчел Хілсон, Джош Голловей

1 сезон

1972 рік, південний захід США. Перша темношкіра агентка ФБР (Рейчел Гілсон) бере участь у ризикованій операції проти злочинного синдикату. Її несподіваним союзником стає водій-втікач (Джош Голловей), майстер швидкісних маневрів і втеч.

Вбивцебот

Дата виходу: 16 травня

В ролях: Александер Скашгорд, Девід Дастмалчян, Нома Думезвені

1 сезон

Андроїд, що не хоче бути героєм, але мусить. Роботизований захисник Вбивцебот змушений ховати свою свідомість, щоб здобути своє місце у Всесвіті, але тим часмом змушений виконувати небезпечні місії.

Дев'ять ідеальних незнайомців

Дата виходу: 21 травня

В ролях: Ніколь Кідман, Люк Еванс, Майкл Шеннон, Самара Вівінг, Боббі Каннавале

2 сезон

Елітний оздоровчий центр знову приймає гостей – дев’ятеро незнайомців, які хочуть втекти від минулого і своїх таємниць. Але на курорті на них чекає не спокій, а небезпека, про яку ніхто з них навіть не здогадується.

Сирени

Дата виходу: 22 травня

В ролях: Меганн Фахі, Міллі Олкок, Джуліанна Мур

1 сезон

Якщо вам подобалася "Пліткарка", цей серіал стане новим must watch. Девон тривожиться за сестру Сімону, яка потрапила під вплив світської левиці Мікаели Келлс. Вікенд у розкішному маєтку Мікаели стає емоційним полем битви. Серед продюсерів серіалу – Дені Горін, Том Акерлі та Марго Роббі.

Не забуду тебе

Дата виходу: 23 травня

В ролях: Сє Їн-Сюань, Чін Хан, Воллес Хуо

1 сезон

Драма з елементами комедії розповідає про молоду комікесу, яка намагається сміятись навіть з життєвих труднощів. Вона відчайдушно шукає баланс між виступами, непростим романом і доглядом за батьком.

Краща сестра

Дата виходу: 29 травня

В ролях: Джессіка Білл, Елізабет Бенкс, Корі Столл, Боббі Надері

1 сезон

Сестри Хлоя та Нікі зіштовхуються з власним минулим після трагічного вбивства чоловіка Хлої. При цьому Нікі бореться із наркотичною залежністю. Вбивтво Адама відкриє безліч таємниць, які приховувались роками. Режисером трилеру виступив Крейг Гілеспі, відомий за фільмами "Я Тоня" та "Круелла".

І просто так…

Дата виходу: 29 травня

В ролях: Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Сінтія Ніксон, Сара Рамірес

3 сезон

Третій сезон продовження культового серіалу "Секс і місто" знову повертається. Після камео Саманти, повернення Ейдана та болючих сюжетних поворотів другого сезону — інтрига лише посилюється. Що буде з Керрі? Як складеться доля Міранди та Джой? І головне – чи повернеться Саманта насправді?