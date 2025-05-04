У Довженко-Центрі відкриється виставка-аукціон українського аніматора Євгена Сивоконя

У Довженко-Центрі відкриється благодійна виставка-аукціон, на якій будуть представлені кіно та колажі класика української анімації Євгена Сивоконя. Частину робіт можна буде придбати за донат на українське військо.

Його роботи складно назвати кумедними чи розважальними: вони завжди з підтекстом, натяком, складними роздумами та гостротою думки. Євген Сивокінь працював практично у всіх "ручних" анімаційних техніках – перекладки, рисованої анімації, живопису по целулоїду, тотальній анімації, із сипучими матеріалами.

Євген Сивокінь

На виставці "Євген Сивокінь. Людина, яка вміє літати. Кіно, колаж" будуть представлені фільми й архівні матеріали з колекції Довженко-Центру, а також колажі, рисунки і фотографії з особистої колекції Євгена Сивоконя. Сам митець віднайшов сенс цієї виставки також у тому, щоб зробити свій внесок у зміцнення Збройних Сил України. Авторські колажі, що будуть експонуватися, митець вирішив віддати за донат на військо. Про підрозділ та реквізити, а також умови аукціону повідомлять згодом.

Українська анімація є цінною частиною колекції Довженко-Центру й української кіноспадщини в цілому. Вона зникала на десятиліття і знову виринала, зазнавала цензури і водночас залишалась територією творчої свободи, розквітала і опинялась на маргінесі. Та попри це за період свого існування студія "Укранімафільм" (до відновлення Незалежності – Творче об’єднання художньої мультиплікації при студії "Київнаукфільм"), створила сотні мультфільмів і й отримала світове визнання.

Євген Сивокінь — український художник, режисер і мультиплікатор. Протягом 50 років він створював такі українські мультфільми, як: "Казка про доброго носорога" (1970), "Як козаки у хокей грали" (1995), "Компромікс" (2002), "Засипле сніг дороги…" (2005), "Врятуй і збережи" (2008) та інші.

Його роботи здобули численні призи на міжнародних кінофестивалях: "Золотий вітязь", "Крок", МФКФ в Клермон-Ферране та "Кінолев".

Ціна: У день відкриття 6 травня – вхід вільний; в інші дні – 1-100 грн. Квитки

Де: Довженко-Центр, вул. Васильківська, 1

Коли: 6 травня 18:00; 7 травня-1 червня – ср-нд з 12:00 до 19:00

Фото: скриншоти з робіт Євгена Сивоконя, ОМКФ