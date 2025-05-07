Театр Франка відкриває третю сцену – Дивіться інтерв'ю Євгена Нищука у YouTube-проєкті OK TALK

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Олександра Явник
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Театр імені Івана Франка у Києві готує до запуску нову, третю сцену — "Сцену під химерами". Вона має стати експериментальним простором для камерних вистав і творчих пошуків, натхненна образами архітектури Городецького.

Про це розповів генеральний директор-художній керівник Театру Франка Євген Нищук. Інтерв’ю з ним вийшло в межах авторського YouTube-проєкту OK TALK, який веде президент “Київстар” Олександр Комаров. Це вже 38-й випуск серії розмов із лідерами культури, медіа, спорту та бізнесу, що змінюють країну.

У новому випуску YouTube-проєкту OK TALK Олександр Комаров та Євген Нищук також говорили:

Про прем'єри у Театрі Франка

Одним із пріоритетів театру залишається осучаснення класичних українських творів. Після шаленого успіху в Театрі Франка вистави "Конотопська відьма" Григорія Квітки-Основ’яненка стало очевидно, що сучасне переосмислення класики подобається українському глядачеві.

Наразі у планах — нова інтерпретація "Енеїди" Івана Котляревського, прем’єру якої заплановано на кінець листопада 2025 року.

Важливу роль у творчій трансформації театру Франка відіграють і погляди режисерів, зокрема Івана Уривського, Давида Петросяна, Дмитра Богомазова і цілої когорти молодих режисерів та режисерок, завдяки яким з’являються нові естетики та відчуття часу.

Про театр як місце сили

За словами Євгена Нищука, Театр Франка сьогодні — це не лише культурна інституція, а й простір ментального прихистку. Площа перед театром завжди була знаковим місцем у Києві, де збиралися люди незалежно від часів чи влади.

"Це було місце сили для українства у найважчі часи тоталітарного режиму. Коли багато чого було заборонене, саме тут знаходили ментальний прихисток. Незнайомі між собою люди приходили сюди, щоб бодай трохи доторкнутися до української культурної спадщини", — зазначив Євген Нищук.

Про економіку театру

Нині Театр Франка є одним із найуспішніших в Україні. У 2024 році колектив провів 492 вистави та збільшив виторг удвічі, а саме до понад 94 млн грн. Лише частину витрат (60% від зарплатні) театр отримує з держбюджету, решту — на всі свої ж творчі та господарські потреби заробляє самостійно.

Водночас франківці активно підтримують Сили оборони України — з квітня по грудень 2024 року військовим передано понад 58 млн грн завдяки благодійним виставам, зборам та спецпроєктам.

Для створення та забезпечення вистав, театр має окрім основного, ще два майнових комплекси — цехи, де творяться декорації та гараж. Співробітниками є близько 500 людей. При цьому творчий колектив — актори, режисери, художники, оркестр, хор, балет складають всього 180 людей. Решта забезпечують повноцінне функціонування сценічного процесу — від створення костюмів, реквізиту та декорацій до продажу квитків.

"Щоб керувати таким колективом без великої дипломатії та довіри не обійдешся. Тут мені став у пригоді досвід як двох каденцій міністра культури, так й двох Майданів, що також дали лідерський досвід та вміння брати на себе відповідальність у найважчі моменти", — розповів Нищук.

Дивіться повну розмову з Євгеном Нищуком на Youtube-каналі OK TALK.

Інші цікаві інтерв'ю на каналі OK TALK

OK TALK — це розмови про головне із зірковими гостями, бізнесменами та інфлюенсерами. Президент “Київстар” Олександр Комаров говорив з Тарасом Чмутом, Михайлом Федоровим, Олегом Гороховським.

Ось останні випуски проєкту, які варто подивитися:

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Опубліковано: 07 травня 2025
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