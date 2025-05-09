Google зніматиме фільми й серіали, щоб популяризувати власні технології

Google запускає ініціативу 100 Zeros, щоб продюсувати фільми й серіали з інтеграцією власних технологій, зокрема ШІ, Immersive View та просторових інструментів.

Про це повідомляє Business Insider.

До проєкту долучилася компанія Range Media Partners, яка стоїть за фільмами “Довгоніг” та “Боб Ділан: Цілковитий незнайомець”.

Ініціатива орієнтована на формування позитивного ставлення до продуктів Google серед молодої аудиторії, особливо зумерів.

Перший кейс 100 Zeros — участь у просуванні незалежного горору Cuckoo, що вийшов цієї весни.

Зазначається, що Google не просуватиме проєкти через YouTube, а планує співпрацювати з традиційними студіями та стрімінговими сервісами, зокрема Netflix.

У межах ініціативи також діє програма AI On Screen. Вона підтримує короткометражки про штучний інтелект, які згодом можуть стати повнометражними фільмами.

У відповідь на запит Engadget компанія Google підтвердила у соцмережі X, що 100 Zeros не є окремою кіностудією, а лише допомагатиме креаторам інтегрувати нові технології у свої проєкти.

“Це не нова студія, а ініціатива нашої команди Platforms & Devices, до якої входить Android. Ми співпрацюємо з Range, щоби допомагати творчій спільноті інтегрувати передові технології та платформи, як-от XR і ШІ, у процес створення фільмів”, — говорять у компанії.