Дві українські стрічки покажуть на головному документальному кінофестивалі Великої Британії

На Sheffield DocFest — найбільшому фестивалі документального кіно у Великій Британії — цьогоріч представлять дві українські стрічки. У міжнародному конкурсі покажуть фільми "Куба&Аляска" Єгора Трояновського та Shards of Light Міли Тешаєвої і Маркуса Ленца.

Програму оприлюднили на офіційному сайті фестивалю.

"Куба&Аляска"

Це документальна історія режисера Єгора Трояновського про двох українських парамедикинь — Кубу й Аляску. Це близькі подруги, які служать на передовій і поступово втрачають зв'язок із довоєнним життям.

Фільм знімали у 2022–2024 роках у місцях, які нині або зруйновані, або захоплені російськими військами. Одна з героїнь, Куба, вважає, що стрічка допомагає ламати стереотипи — зокрема, про роль жінок у війську та жіночу дружбу.

"На початку зйомок ніхто не міг передбачити, яким буде сюжет. Відверто кажучи, я бажала б нам з Аляскою кращого сценарію. Але попри все, наша стрічка показує, що життя варте того, щоб жити та боротися за це право", — розповіла вона.

Shards of Light

Фільм Міли Тешаєвої та Маркуса Ленца розповідає про Бучу — місто, яке стало одним із символів жорстокості російського вторгнення. Через роки після звільнення мешканці все ще живуть із травмою, спричиненою окупацією, але продовжують боротися за нормальне життя.

У фокусі — діти, які повертаються до шкіл, вдови, що відновлюють свої домівки, і пари, які вирішують створити сім’ю, навіть коли їхні рідні знову йдуть на фронт. Фільм досліджує, як суспільство, травмоване війною, намагається знайти шлях до відновлення.

Sheffield DocFest — один із найбільших міжнародних фестивалів документального кіно та інтерактивних медіа. У 2025 році фестиваль триватиме з 18 по 23 червня. Загалом у програмі — 116 стрічок із 68 країн: 82 повнометражні та 34 короткометражні.

Фото: надано Суспільному командою фільму "Куба&Аляска"; Sheffield DocFest