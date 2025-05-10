Etnodim випустив колекцію “Ода кольору”, натхненну роботами Марії Примаченко й Олександри Екстер

Український бренд Etnodim представив нову літню колекцію під назвою “Ода кольору”.

До неї увійшли 22 вироби: сукні, блузи, спідниці, чоловічі сорочки та аксесуари.

На дизайн колекції вплинула творчість українських митців XX століття — Соні Делоне, Зої Лерман, Марії Примаченко, Олександри Екстер, Євгена Пшеченка та Андрія Коцки.

У кампейні використали не тільки традиційний льон, а й щільний котон насиченого синього кольору та тенсел у пісочному й блаватному відтінках.

За словами креативної директорки бренду Марії Павлюченко, ідея кампейну з’явилась у похмурий день, коли вона помітила, як яскраві кольори довкола змінюють настрій.

“Тоді я почала розмірковувати, як колір впливає на наше життя. Адже він — це частина природи: зеленава трава, яскраві відтінки квітів, безкінечна синява неба. Колір привертає увагу. Він є чимось, що говорить без слів”, — розповідає вона.

Колекція вже доступна на сайті Etnodim , а також у шоурумах у Києві та Львові.

Фото: Etnodim