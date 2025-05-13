Український ШІ-фільм про втрату дому став фіналістом міжнародного AI Film Festival

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Ірина Маймур
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Український короткометражний ШІ-фільм "Відстань між двома точками мене" став фіналістом AI Film Festival 2025, який проводить платформа Runway.

Стрічку створили український режисер Ілля Дуцик і технологічна компанія HOLYWATER.

Фільм потрапив у десятку найкращих світових проєктів, що досліджують межі кіно й штучного інтелекту. Його прем’єрні покази відбудуться у червні — в Нью-Йорку (Alice Tully Hall, Lincoln Center) та Лос-Анджелесі (The Broad Stage). Пізніше стрічку можна буде переглянути в Україні.

"Відстань між двома точками мене" — це візуальна поезія про втрату дому, памʼять і спробу знову знайти звʼязок із власною ідентичністю. Фільм заснований на реальній історії української кінокритикині Наталії Серебрякової, яка пережила особисту втрату.

Музику до фільму написав електронний музикант і продюсер BADWOR7H, а продюсерами стали Богдан Несвіт і Анатолій Кас’янов — співзасновники HOLYWATER.

"Створити за допомогою ШІ фільм, який буде консистентним, цікавим і чесним у короткий термін, — це один із видів творчої авантюри, яку я люблю", — коментує співпрацю Ілля Дуцик.

До цього режисер зняв понад 15 робіт для українських артистів. Серед них — “Літаки” Ziferblat, ”Пір'ячко” Oi Fusk, "Декаданс" ТУЧА і “Навчи мене” renie cares.

Фото: HOLYWATER

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Опубліковано: 13 травня 2025
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