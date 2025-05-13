Роботи українських митців вдруге представили на міжнародній виставці Triennale di Milano

На 24-й міжнародній виставці світового дизайну та мистецтва Triennale di Milano вдруге за понад сто років представили роботи українських митців. А роботи митців зі Львова експоновані вперше.

Про це повідомили у Львівській ОВА.

Цього року темою виставки є нерівність. У ній участь беруть художники, архітектори, музеї та дослідницькі інститути з понад 45 країн. Україну представлятимуть 5 митців зі Львова. Їхні артоб'єкти розповідають про українську ментальну, фізичну та національну картографію.

Роботи українських митців:

Ольга Кузюра. Інсталяція, де білі кисті рук виступають зі стіни, нагадує про фізичні втрати, яких зазнали українці. Втрачені кінцівки — свідчення зруйнованого тіла, але руки, застиглі в русі, втілюють незламну силу духу і боротьбу за майбутнє.

Володимир Семків. Скульптура "Оптиміст" — обпалена дерев’яна голова, яка попри очевидне спустошення зберігає усмішку. Це символ того, що навіть серед попелу можна знайти зерно надії. Коли все згорає на фізичному рівні — на рівні мрії залишається сміх і віра.

Скульптура "Оптиміст"

Олекса Фурдіяк. Інсталяція "Подих" символізує саме життя — його ритм і рух, які неможливо зупинити. Чорні циліндри, які чергуються між ширшими і вужчими, нагадують легені, що стискаються з кожним вдихом. Це дихання нації, яка перебуває між війною і миром.

Інсталяція "Подих"

Вероніка Черідніченко. Віртуальна інсталяція розчиняє відчуття простору й часу, де все змінюється і втрачає сталість. Робота реагує на руйнування Каховської ГЕС — екологічну катастрофу, яка змінила не лише ландшафт, а й людську свідомість. Вода, яка знищує, водночас перетворює минуле на щось невловиме.

Денис Шиманський. Інсталяція "Стовп життя / Щілини — Укриття" говорить про ті місця, які стали прихистком для мільйонів українців. Щілини, які з’явилися внаслідок вибухів, водночас ховають і оголюють — це простори між життям і смертю, між страхом і спокоєм, де люди намагаються вижити.

Інсталяція "Стовп життя / Щілини — Укриття"

Міжнародна виставка світового дизайну та мистецтва Triennale di Milano проходить у Мілані кожні три роки з 1923 року. Цього року вона триватиме з 13 травня до 9 листопада. Вперше на виставці Україна представила свій павільйон під назвою Planeta Ukrain у 2022 році, де були роботи Бориса Михайлова, Нікіти Кадана, Саші Анісімової та Євгенії Бєлорусець.

Фото: Львівська ОВА