Мозаїки Алли Горської та інших українських митців "оживили" на фестивалі у Берліні

У Берліні в рамках Festival of Lights на Острові музеїв показують аудіовізуальну інсталяцію “Відкривай Україну. Знищені шматочки" від Українського інституту.

Про це повідомила журналістка видання AmalBerlin Дарія Горова.

Відеоряд віддзеркалюється у водах і річка Шпрее стає ще одним екраном, а зображення множиться. Інсталяція "оживила" 56 монументальних мозаїк 1960-1970-х років, створені Аллою Горською, Адою Рибачук, Володимиром Мельниченком та багатьма іншими українськими художниками. На них гуцули танцюють, коні гарцюють, атлети біжать, а космонавти надсилають вітання з інших планет.

Відомо, що 40% відтворених мозаїк були знищені чи пошкоджені під час російського вторгнення.

Також львівська студія Kurbas Production представила на Берлінській телевежі мепінг Invictus (Нескорені), продовжуючи свою участь у фестивалі зі слоганом: "Нові покоління ростуть на попелі нескорених предків".

Фото: Дарія Горова