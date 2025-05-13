В Україні вийшла друком перша книга з вишивкою замість ілюстрацій

В Україні з’явилася перша книжка з вишитими ілюстраціями — "Війна котиків" Катерини Лебедєвої.

Про це авторка видання повідомила в соцмережах.

"Війна котиків" — це казка для дорослих і дітей. Вона розповідає історію кота Артишока, життя якого змінила війна. Артишок захищає свою країну від покручів-росіян, долає жахливе Хурлище і шукає шлях до Перемоги.

Ілюстрації до книги створила художниця Світлана Струк. Вони вишиті вручну.

Підготувати книгу до друку було непросто. Для цього вишивки натягували на підрамники і професійно фотографували.

Катерина Лебедєва — українська дослідниця, письменниця й мистецтвознавиця. Вона заснувала онлайн-проєкт “Бібліотека українського мистецтва”, видала репринт “Чорнокнижник з Чорногори”, фотокнигу “Софія Яблонська. Фото” та альбом наїву “Бог зна”. У 2020 році вийшов друком історичний роман Катерини Лебедєвої “22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві”.

Нову книгу письменниці можна замовити за посиланням.

Фото: Світлана Струк