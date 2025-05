Пісню Емінема Lose Yourself відтворили кіноцитатами з 331 фільму

Оглядач фільмів і відеоігор Росс Джон Фернлі, відомий під ніком The Unusual Suspect, відтворив трек Емінема Lose Yourself за допомогою реплік із культових стрічок.

«У цьому відео я змонтував 331 фільм так, щоб повністю відтворити текст пісні Lose Yourself — хіта 2002 року, який отримав “Оскар” за стрічку “Восьма миля”», — пояснює автор.

У відео фрази лунають у точному порядку й ритмі, повторюючи кожне слово композиції.

До монтажу увійшли стрічки "Вихідний день Ферріса Бюллера", "Ліло і Стіч", "Фанатик", "Банди Нью-Йорка", “Адвокат диявола”, "У пошуках Галактики", "Інтерв’ю з вампіром", "Брати Блюз", "Космічні яйця", "На гребені хвилі", “Гладіатор”, “Люди в чорному 3”, "Бетмен повертається", “Суддя Дредд”, “Південний парк”, "Крижане серце", “Гаррі Поттер і таємна кімната”, “Шрек” та десятки інших.

Це вже не перша подібна робота The Unusual Suspect. Раніше він змонтував We Didn’t Start the Fire Біллі Джоела та Paper Planes співачки M.I.A.

Фото: Universal/courtesy Everett Collection