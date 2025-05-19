Перша ШІ-послуга з'явиться у "Дії" вже влітку

У червні 2025 року на порталі "Дія" планують запустити першу послугу на основі штучного інтелекту. Очікується, що згодом ШІ стане персональним асистентом для отримання державних послуг.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, користувачі зможуть не лише цікавитися тим, які документи потрібні для вирішення тих чи інших питань, а й текстовим запитом замовляти послуги.

«Достатньо буде просто написати: "надішли мені довідку про доходи за 2023 рік", – і ШІ автоматично знайде потрібну інформацію в реєстрі та відправить документ», – пояснив міністр.

Наразі Центр передового досвіду з розробки та інтеграції ШI уже розробляє національну LLM-модель та інтегрує ШІ-продукти усередині міністерства.

Також у команді вже тестується ШІ-асистент міністра, який побудований на базі Claude.ai та працює просто у WhatsApp. Цього року планують максимально інтегрувати ШІ в усі сфери, зазначив Федоров.