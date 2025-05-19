Стали відомі дати проведення цьогорічного фестивалю Brave! Factory

Фестиваль електронної музики Brave! Factory проходитиме у Києві 23-24 серпня.

Також організатори вже відкрили передпродаж квитків Early Birds на обмежений час. Купити їх можна до 23:00 20 травня. Наразі ціна квитків — 1800 гривень. Лайнап і місце проведення фестивалю оголосять пізніше.

Минулого року фестиваль ​​Brave! Factory двічі проходив на території київської кіностудії імені Олександра Довженка.

Фото: The Village Україна