Стали відомі дати проведення цьогорічного фестивалю Brave! Factory

48
Валерія Гуржий
share share

Фестиваль електронної музики Brave! Factory проходитиме у Києві 23-24 серпня.

Також організатори вже відкрили передпродаж квитків Early Birds на обмежений час. Купити їх можна до 23:00 20 травня. Наразі ціна квитків — 1800 гривень. Лайнап і місце проведення фестивалю оголосять пізніше.

Минулого року фестиваль ​​Brave! Factory двічі проходив на території київської кіностудії імені Олександра Довженка.

Фото: The Village Україна

А ви плануєте відвідати фестиваль Brave! Factory?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 травня 2025
share share
Коктейль "Борщ" до Дня Києва створили Євген Клопотенко та KYI bar: коли і де презентація Коктейль "Борщ" до Дня Києва створили Євген Клопотенко та KYI bar: коли і де презентація 8 солодких страв із полуницею, які можна приготувати за 15 хвилин 8 солодких страв із полуницею, які можна приготувати за 15 хвилин На Вознесенському узвозі почали розбирати залишки садиби 1898 року На Вознесенському узвозі почали розбирати залишки садиби 1898 року Перша ШІ-послуга з'явиться у "Дії" вже влітку Перша ШІ-послуга з'явиться у "Дії" вже влітку
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.