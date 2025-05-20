У Львові пройде фестиваль архітектури "ВЕЖА": коли саме й що у програмі

28
Валерія Гуржий
share share

З 23 по 25 травня у Львові проходитиме V Міжнародний фестиваль архітектури та мистецтв "ВЕЖА", на якому діючі і майбутні архітектори, урбаністи, дизайнери, митці і представники влади обговорюватимуть минуле, теперішнє й майбутнє української архітектури.

Про це повідомили організатори події.

Темою фестивалю стала ідея "Нас — 25" — тобто, 25 регіонів України. Цього року організатори свідомо змінили фокус від репрезентації українських архітекторів на міжнародній арені до розмови всередині професійної спільноти.

"Вже третій рік поспіль ми чуємо про необхідність відбудови країни, але між регіонами досі майже немає комунікації. Архітектори часто не знають контекстів інших областей — їхньої історії, матеріалів, ментальності. А коли настане час практичної роботи, ці знання будуть критично необхідними", — пояснила архітекторка, директорка фестивалю "ВЕЖА" Ангеліна Єфименко.

Подія триватиме на трьох знакових локаціях: у Пороховій вежі, Львівському скансені та Свірзькому замку. Міждисциплінарна програма поєднує архітектурні лекції, перформанси, виставки, дискусії й особисті історії, що формують український архітектурний ландшафт тут і зараз.

Вперше в історії Свірзького замку його стіни розмалює мапінг від польського художника Алека Яницького. А головною дискусією фестивалю стане розмова про створення меморіальних комплексів — об’єктів пам’яті війни, що триває.

У програмі фестивалю:

  • лекції від провідних українських архітекторів: про просторові виклики часу, нові моделі єдності, тактичний урбанізм і роль архітекторів у відновленні та трансформації країни
  • зелена ландшафтна композиція з ознаками кожного з регіонів України від архітекторки, фешн-дизайнерки Юлії Шемчук та керівника компанії ландшафтної архітектури Rozkvit Дмитра Верхоляка
  • розпис стіни Порохової вежі від художників за авторськими ескізами митця з Луцька Андрія Калькова
  • відкрита дискусія архітекторів про актуальну проблему меморіалізації та створення публічних просторів скорботи
  • екскурсії до об’єктів сучасної архітектури у Львові, серед яких LEM Station, Купол Маріо Ботта, Центр інтелектуального мистецтва "Меркурій"
  • вечірка просто неба — з музикою, вибійкою й танцями
  • екскурсія від кураторки мистецької частини фестивалю Зірки Савки виставкою витинанок українських миткинь Олени Коногорової та Юлії Станкевич
  • вистава "Скресла" від львівського театру "ОКО" — подорож у світ ритмів, звуків і пісень наших предків
  • мапінг The Elements від польського художника Алека Яницького

Фото надані організаторами

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 травня 2025
share share
Стали відомі дати проведення цьогорічного фестивалю Brave! Factory Стали відомі дати проведення цьогорічного фестивалю Brave! Factory Коктейль "Борщ" до Дня Києва створили Євген Клопотенко та KYI bar: коли і де презентація Коктейль "Борщ" до Дня Києва створили Євген Клопотенко та KYI bar: коли і де презентація 8 солодких страв із полуницею, які можна приготувати за 15 хвилин 8 солодких страв із полуницею, які можна приготувати за 15 хвилин На Вознесенському узвозі почали розбирати залишки садиби 1898 року На Вознесенському узвозі почали розбирати залишки садиби 1898 року
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.