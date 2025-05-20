У Львові пройде фестиваль архітектури "ВЕЖА": коли саме й що у програмі

З 23 по 25 травня у Львові проходитиме V Міжнародний фестиваль архітектури та мистецтв "ВЕЖА", на якому діючі і майбутні архітектори, урбаністи, дизайнери, митці і представники влади обговорюватимуть минуле, теперішнє й майбутнє української архітектури.

Про це повідомили організатори події.

Темою фестивалю стала ідея "Нас — 25" — тобто, 25 регіонів України. Цього року організатори свідомо змінили фокус від репрезентації українських архітекторів на міжнародній арені до розмови всередині професійної спільноти.

"Вже третій рік поспіль ми чуємо про необхідність відбудови країни, але між регіонами досі майже немає комунікації. Архітектори часто не знають контекстів інших областей — їхньої історії, матеріалів, ментальності. А коли настане час практичної роботи, ці знання будуть критично необхідними", — пояснила архітекторка, директорка фестивалю "ВЕЖА" Ангеліна Єфименко.

Подія триватиме на трьох знакових локаціях: у Пороховій вежі, Львівському скансені та Свірзькому замку. Міждисциплінарна програма поєднує архітектурні лекції, перформанси, виставки, дискусії й особисті історії, що формують український архітектурний ландшафт тут і зараз.

Вперше в історії Свірзького замку його стіни розмалює мапінг від польського художника Алека Яницького. А головною дискусією фестивалю стане розмова про створення меморіальних комплексів — об’єктів пам’яті війни, що триває.

У програмі фестивалю:

лекції від провідних українських архітекторів: про просторові виклики часу, нові моделі єдності, тактичний урбанізм і роль архітекторів у відновленні та трансформації країни

зелена ландшафтна композиція з ознаками кожного з регіонів України від архітекторки, фешн-дизайнерки Юлії Шемчук та керівника компанії ландшафтної архітектури Rozkvit Дмитра Верхоляка

та керівника компанії ландшафтної архітектури Rozkvit Дмитра Верхоляка розпис стіни Порохової вежі від художників за авторськими ескізами митця з Луцька Андрія Калькова

Андрія Калькова відкрита дискусія архітекторів про актуальну проблему меморіалізації та створення публічних просторів скорботи

екскурсії до об’єктів сучасної архітектури у Львові, серед яких LEM Station, Купол Маріо Ботта, Центр інтелектуального мистецтва "Меркурій"

вечірка просто неба — з музикою, вибійкою й танцями

екскурсія від кураторки мистецької частини фестивалю Зірки Савки виставкою витинанок українських миткинь Олени Коногорової та Юлії Станкевич

вистава "Скресла" від львівського театру "ОКО" — подорож у світ ритмів, звуків і пісень наших предків

від львівського театру "ОКО" — подорож у світ ритмів, звуків і пісень наших предків мапінг The Elements від польського художника Алека Яницького

Фото надані організаторами