LEGO випустить набір із вінтажним торговим автоматом для мініфігурок

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Валерія Гуржий
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Компанія LEGO представила набір із торговим автоматом для мініфігурок, який містить 1 343 деталі. Він буде доступний з 1 червня й коштуватиме $180.

Про це пише The Brick Fan.

До комплекту увійде торговий автомат у ретро-стилі та 16 мініфігурок із різних колекцій, зокрема бірюзово-зелені та перлинно-золоті космічні астронавти й персонажі з серій Fabuland, Pirates і Paradisa. Цей набір поєднує конструювання LEGO з реалістичним торговим механізмом, який супроводжується приємним клацанням під час повороту ручки.

Автомат із продажу мініфігурок представив бельгійський дизайнер Роб Вангансевінкель у рамках програми LEGO Ideas. Вона дозволяє фанатам пропонувати ідеї продуктів, за які потім голосує спільнота.

Фото: The Brick Fan

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Опубліковано: 22 травня 2025
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