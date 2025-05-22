LEGO випустить набір із вінтажним торговим автоматом для мініфігурок

Компанія LEGO представила набір із торговим автоматом для мініфігурок, який містить 1 343 деталі. Він буде доступний з 1 червня й коштуватиме $180.

Про це пише The Brick Fan.

До комплекту увійде торговий автомат у ретро-стилі та 16 мініфігурок із різних колекцій, зокрема бірюзово-зелені та перлинно-золоті космічні астронавти й персонажі з серій Fabuland, Pirates і Paradisa. Цей набір поєднує конструювання LEGO з реалістичним торговим механізмом, який супроводжується приємним клацанням під час повороту ручки.

Автомат із продажу мініфігурок представив бельгійський дизайнер Роб Вангансевінкель у рамках програми LEGO Ideas. Вона дозволяє фанатам пропонувати ідеї продуктів, за які потім голосує спільнота.

Фото: The Brick Fan