Український стартап створив кав’ярню з роботом-баристою: де відкриють перший кіоск

Український стартап RoboL Robotics створює автономні кав’ярні із використанням ШІ, де людину за стійкою замінює гуманоїдний робот.

Про це пише dev.ua.

Така кав’ярня розрахована на великий потік відвідувачів, тому найкраще підходить для розміщення у прохідних локаціях.

Перший кіоск планують встановити в одному з супермаркетів "Сільпо".

Як працює кав’ярня RoboL

клієнт замовляє каву через термінал самообслуговування в кіоску або застосунок

робот приймає замовлення

коли напій готовий, робот ставить його в одну з 4-х зону видачі, яка відображає номер замовлення й ім’я клієнта

робот сповіщає клієнта в мобільному застосунку про готове замовлення

у вільний час він спілкується з відвідувачами, розпізнаючи їхні жести та емоції

Автоматизована кав’ярня вимагає базового обслуговування наприкінці зміни — треба поповнити запаси інгредієнтів і стаканів, протерти поверхні та промити кавомашину. Упродовж зміни робот справляється самостійно, але у виняткових випадках, наприклад, якщо клієнт пролив напій або не забрав замовлення, система надсилає сповіщення працівнику через мобільний застосунок.

Засновник стартапу Антон Котик переконаний, що роботи не відберуть роботу у людей, а навпаки — знімуть із них рутинне навантаження.

Роботизований кіоск коштуватиме від $35 тисяч, а оренду можна буде оформити від $2,5 тисячі на місяць. Проєкт уже отримав $330 тисяч інвестицій і грант для проєктів на pre-seed стадії від Ukrainian Startup Fund на $25 тисяч.

У команді RoboL Robotics 12 фахівців, які розробляють продукт повністю in-house. Наступна мета — адаптувати роботів до інших форматів закладів.

“Це може бути як робот-бармен, так і робот, що готує млинці, хот-доги чи щось подібне”, — зазначив Антон Котик.

Фото: RoboL Robotics