Google створює власний Pinterest: що відомо про нову функцію

Компанія Google працює над новою функцією у своєму застосунку — вкладкою "Зображення", яка нагадує вебсервіс Pinterest.

Про це повідомляє Android Authority.

Коли користувач уперше відкриє вкладку, йому запропонують вибрати принаймні три теми на кшталт "жіноча мода", "їжа та напої", "домашній декор". Після цього в розділі з’явиться добірка зображень, зібраних із відкритих джерел у Google Search.

Картинки в новій вкладці оновлюватимуться щодня, як у Pinterest.

Що можна буде робити із зображеннями:

зберігати у власні колекції

шукати схожі

ділитися з іншими

приховувати ті, що не подобаються

Очікувалося, що Google представить функцію на конференції Google I/O минулого тижня, однак вона не потрапила до фінального анонсу.

Офіційної дати запуску нововведення поки немає.