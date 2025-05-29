Українська режисерка Марина Ер Горбач отримала грант від фонду Кейт Бланшетт на фільм про війну

Українська режисерка Марина Ер Горбач стала однією з п’яти лауреатів грантового проєкту Displacement Film Fund, створеного австралійською акторкою Кейт Бланшетт і фондом Hubert Bals Роттердамського міжнародного кінофестивалю (IFFR).

Про це пише Deadline.

Ініціатива підтримує режисерів, які самі є вимушеними переселенцями або створюють автентичні історії про досвід біженства й вигнання. Кожен переможець отримає €100 тисяч на виробництво короткометражного фільму. Світові прем’єри проєктів заплановані на 2026 рік під час IFFR.

Марина Ер Горбач отримала грант на проєкт Silk Road — роуд-муві про жінку, яка працює в київській дитячій лікарні під час війни, а її діти евакуювалися до Європи.

У 2022 році режисерка здобула нагороду за найкращу режисуру на Sundance за фільм "Клондайк".

“Я навіть не можу передати, наскільки мене зворушила пропозиція долучитися до проєкту. Це велика честь бути запрошеною такими видатними кінематографістами”, — прокоментувала режисерка.

Також гранти здобули такі роботи:

Whispers of a Burning Scent Мо Хараве (Сомалі, Австрія)

Allies in Exile Хасана Каттана (Сирія)

Безіменний проєкт Мохаммада Расулофа (Іран)

Female Fitness of Kabul Шахрбану Садат (Афганістан)

Фінальних переможців проєкту визначила комісія під головуванням Кейт Бланшетт. До складу журі також увійшли журналістка й документалістка Ваад Аль-Катеаб, акторка, продюсерка та музикантка Синтія Еріво, режисерка і сценаристка Агнєшка Голланд, директорка фестивалю IFFR Ваня Калуджеріч, активістка й біженка Айша Куррам та інші.

Днями на Каннському кінофестивалі відбулася панельна дискусія за участі Кейт Бланшетт, Марини Ер Горбач, Мо Хараве та Раджендри Роя — головного куратора кіно в нью-йоркському MoMA.

Учасники обговорили мету створення Displacement Film Fund, відібрані проєкти та кроки кіноіндустрії на підтримку режисерів із досвідом вимушеного переміщення.

Фото: IFFR; Марина Ер Горбач