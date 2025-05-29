Чатбот Grok Ілона Маска планують інтегрувати в Telegram цього літа

Месенджер Telegram найближчим часом планує вбудувати чатбот Grok — розробку компанії xAI, що належить мільярдеру Ілону Маску.

Про це повідомив гендиректор Telegram Павло Дуров.

За його словами, партнерство передбачає, що Telegram отримає $300 млн: частину — готівкою, частину — в акціях xAI. Крім того, компанія матиме 50 % доходу від підписок на Grok, оформлених через месенджер.

“Цього літа користувачі Telegram отримають доступ до найкращої ШІ-технології на ринку. Ми з Ілоном Маском домовилися про партнерство на один рік”, — написав Дуров.

Втім, Маск у коментарі до допису відповів: “Жодної угоди не підписано”. Дуров підтвердив: “Правда. Загалом усе домовлено, але є формальності, які очікують вирішення”.

Grok — це чатбот на базі ШІ, розроблений xAI. Його функціонал включає генерацію зображень, deep search і памʼять. Раніше Grok вже інтегрували в соцмережу X, що також належить Маску.

Чатбот Grok з’явився в Telegram ще наприкінці березня. Тоді Ілон Маск повідомив, що користувачі преміумакаунтів Telegram зможуть користуватися ним безкоштовно.

Фото: Dado Rubio / Reuters