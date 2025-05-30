Від камер до червоних штор із “Твін Пікса”: особисті речі Девіда Лінча виставили на аукціон

У Лос-Анджелесі на аукціоні Julien’s Auctions виставили понад 400 особистих речей культового режисера Девіда Лінча. Серед них — знімальна техніка, культові артефакти з фільмів, сценарії, меблі, музичні інструменти і побутові предмети з дому митця, який помер у січні цього року.

Серед знакових лотів — режисерське крісло з написом DAVID LYNCH, яке оцінюють у $5–7 тисяч.

До найдорожчих і найцікавіших лотів у розділі з технікою належать 16-міліметрова кінокамера Canon Scoopic і раритетна Montana Luxus Snakeskin Camera, обшита зміїною шкірою.

Фанатам “Твін Пікса” буде цікаво побачити легендарні червоні штори й зигзагоподібний килим, іменні рації Девіда Лінча і Марка Фроста, керамічне горнятко “Дама з поліном”, а також фото ядерного вибуху — згадка про епізод There’s a Body All Right із “Твін Пікс: Повернення”.

З-поміж інших лотів — сценарії до “Малголланд Драйв”, “Загубленого шосе” й “Твін Пікса”, рідкісні постери, футболки та бейсболки, а також старовинний мікрофон і бакелітовий телефон, що стояли в офісі Лінча під час зйомок “Дюни” (1984).

До колекції також належать предмети з дому режисера: підписані картини, кухонне начиння, кавоварки La Marzocco й численні фірмові чашки.

Окремий блок присвячено авторським меблям, зокрема журнальному столику у формі бобу з червоною вставкою та конференц-столу, які Лінч створив власноруч.

Є в колекції і дизайнерські меблі ХХ століття від Джорджа Нельсона, Ееро Саарінена, Ісаму Ногучі та інших.

Основна частина аукціону відбудеться 18 червня, але онлайн-ставки вже відкриті.

Фото: Julien’s, The David Lynch Collection; Chris Pizzello/AP