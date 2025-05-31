Щонайменше 5 українських проєктів покажуть на Burning Man 2025: які саме

Цьогоріч на фестивалі Burning Man у США представлять рекордну кількість українських інсталяцій — щонайменше п’ять.

Про це пише Forbes Україна.

Захід відбудеться з 24 серпня до 1 вересня в пустелі Блек-Рок, куди щороку з’їжджаються близько 80 000 людей з усього світу. Тема цьогорічного фестивалю — Tomorrow Today.

Серед учасників від України — підприємець і світловий дизайнер Микола Каблука, скульптор Володимир Семків, автор I’m Fine Олексій Сай, засновник “Майстерні чудес” Мітя Зіновʼєв і команда скульптури Merman. Про це повідомив лідер українського табору “Куренівка” Ярослав Корець.

Що повезуть українці

Микола Каблука представить скульптуру “Точка єднання” — конструкцію з нержавіючої сталі та дзеркал, що поєднує небо й землю у візуальній грі відображень.

На двох 7-метрових колонах триматиметься дзеркальний диск такого ж діаметра, спрямований донизу. В ньому відображатиметься пустеля, а крізь отвір посередині буде видно небо.

Під ногами — ще одне дзеркало, вбудоване в ґрунт. Скульптура використовує світлові ефекти: лазери й оптоволокно, що нагадуватимуть зорі.

Команда Zenyk Art Gallery і Володимир Семків створюють для фестивалю девʼятиметрову скульптуру “Смертю смерть подолав”.

Вона натхненна образом Ніки Фракійської й символізує боротьбу України за свободу. Після фестивалю її планують виставити в інших містах США.

Скульптура Merman, яка отримала грант від Burning Man ще у 2021 році, вперше поїде в США після чотирьох років затримок через пандемію та війну. Робота вже виставлялася у Києві, зокрема біля Арки свободи та в Unit.City.

Мітя Зіновʼєв і “Куренівка” створюють арткар Blue Bull. Проєкт поки в розробці.

Також нову інсталяцію готує Ukrainian art group під керівництвом Олексія Сая та Віталія Дейнеги. У 2024 році команда вже брала участь із проєктом I’m Fine, зібраним із уламків прострілених дорожніх знаків.

Burning Man – це щорічний відомий фестиваль у пустелі Блек-Рок у Неваді, що збирає тисячі людей з усього світу для створення тимчасового міста Black Rock City. Подія відома великими артінсталяціями, музикою, перформансами і спаленням символічної фігури Burning Man.