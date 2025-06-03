Вчені створили перший у світі "живий" біопластик із грибів
Дослідники зі швейцарської компанії Empa створили новий матеріал, що нагадує пластик, але має абсолютно інші властивості: він гнучкий, міцний, повністю біорозкладний і навіть безпечний для споживання.
Про це повідомляє Science Alert.
Матеріал створили з міцелію їстівного гриба розщепки звичайної (Schizophyllum commune). Його перетворили на гелеподібну суміш, не вбивши при цьому спори і не порушивши біологічні функції. Тому гриб залишається "живим" і продовжує виділяти корисні речовини.
Дослідники спеціально вивели штам гриба, який виділяє дві потрібні речовини:
- шизофілан — зміцнює матеріал
- гідрофобін — робить його водовідштовхувальним і допомагає з’єднувати інші речовини
Новий біоматеріал назвали LFD. З нього вже можна виготовляти:
- пакети для сміття, що розкладаються разом із вмістом
- ультратонкі біорозкладні батареї
- емульгатори для харчових продуктів і косметики
- біоплівки з високою розривною міцністю
Гриб Schizophyllum commune давно застосовується в Азії як у їжу, так і у фармацевтиці. Тож створений із нього матеріал також безпечний для контакту з їжею та тілом.
Науковці впевнені, що LFD — лише початок. Цей підхід можна адаптувати для створення інших типів "живих" матеріалів із заданими властивостями. У майбутньому це може стати основою самовідновлюваного одягу, розумного пакування чи біоелектроніки.
Фото: Empa; Вікіпедія / Bernard Sprag