Вчені створили перший у світі "живий" біопластик із грибів

Дослідники зі швейцарської компанії Empa створили новий матеріал, що нагадує пластик, але має абсолютно інші властивості: він гнучкий, міцний, повністю біорозкладний і навіть безпечний для споживання.

Про це повідомляє Science Alert.

Матеріал створили з міцелію їстівного гриба розщепки звичайної (Schizophyllum commune). Його перетворили на гелеподібну суміш, не вбивши при цьому спори і не порушивши біологічні функції. Тому гриб залишається "живим" і продовжує виділяти корисні речовини.

Дослідники спеціально вивели штам гриба, який виділяє дві потрібні речовини:

шизофілан — зміцнює матеріал

гідрофобін — робить його водовідштовхувальним і допомагає з’єднувати інші речовини

Новий біоматеріал назвали LFD. З нього вже можна виготовляти:

пакети для сміття, що розкладаються разом із вмістом

ультратонкі біорозкладні батареї

емульгатори для харчових продуктів і косметики

біоплівки з високою розривною міцністю

Гриб Schizophyllum commune давно застосовується в Азії як у їжу, так і у фармацевтиці. Тож створений із нього матеріал також безпечний для контакту з їжею та тілом.

Науковці впевнені, що LFD — лише початок. Цей підхід можна адаптувати для створення інших типів "живих" матеріалів із заданими властивостями. У майбутньому це може стати основою самовідновлюваного одягу, розумного пакування чи біоелектроніки.