Вчені створили перший у світі "живий" біопластик із грибів

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Ірина Маймур
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Дослідники зі швейцарської компанії Empa створили новий матеріал, що нагадує пластик, але має абсолютно інші властивості: він гнучкий, міцний, повністю біорозкладний і навіть безпечний для споживання.

Про це повідомляє Science Alert.

Матеріал створили з міцелію їстівного гриба розщепки звичайної (Schizophyllum commune). Його перетворили на гелеподібну суміш, не вбивши при цьому спори і не порушивши біологічні функції. Тому гриб залишається "живим" і продовжує виділяти корисні речовини.

Дослідники спеціально вивели штам гриба, який виділяє дві потрібні речовини:

  • шизофілан — зміцнює матеріал
  • гідрофобін — робить його водовідштовхувальним і допомагає з’єднувати інші речовини

Новий біоматеріал назвали LFD. З нього вже можна виготовляти:

  • пакети для сміття, що розкладаються разом із вмістом
  • ультратонкі біорозкладні батареї
  • емульгатори для харчових продуктів і косметики
  • біоплівки з високою розривною міцністю

Гриб Schizophyllum commune давно застосовується в Азії як у їжу, так і у фармацевтиці. Тож створений із нього матеріал також безпечний для контакту з їжею та тілом.

Науковці впевнені, що LFD — лише початок. Цей підхід можна адаптувати для створення інших типів "живих" матеріалів із заданими властивостями. У майбутньому це може стати основою самовідновлюваного одягу, розумного пакування чи біоелектроніки.

Фото: Empa; Вікіпедія / Bernard Sprag

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Опубліковано: 03 червня 2025
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