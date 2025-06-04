Метрополітен-опера показала уривок із вистави “Матері Херсона” про викрадених українських дітей

Метрополітен-опера в Нью-Йорку презентувала перший уривок із майбутньої постановки The Mothers of Kherson (“Матері Херсона”) про українських жінок, які вирушають рятувати своїх дітей із російського табору в Криму.

Про це пише The New York Times.

Зазвичай театр не публікує фрагменти нових вистав до прем’єри, щоб дати митцям час на зміни. Але цього разу зробили виняток.

“Це один зі способів дати відсіч. Ми не хочемо, щоб світ забув про те, що відбувається. Це мистецький спосіб нагадати про це”, — заявив генеральний менеджер Метрополітен-опера Пітер Ґелб.

Проєкт народився після його зустрічі з першою леді України Оленою Зеленською у 2022 році. Вона підкреслила важливість розповісти світові історії українських матерів, які, ризикуючи життям, їздили на окуповані території, аби повернути своїх дітей.

Музику до опери створив український композитор Максим Коломієць, а лібрето — американський драматург Джордж Брант. Постановку готують режисерка Барбара Висоцька та диригентка Кері-Лінн Вілсон. Премʼєра відбудеться у Варшаві в жовтні 2026 року, а в репертуарі Метрополітен-опери вона зʼявиться у 2027-му.

Опера розповідає про двох матерів із Херсону. Вони вирушають у довгу подорож, щоб врятувати своїх доньок, яких росіяни утримують у таборі в Криму.

Персонажі опери не мають реальних прототипів, однак постановка базується на реальних історіях та інтерв’ю, записаних у 2023–2024 роках співзасновницею та кураторкою музичної агенції “Ухо” Сашею Андрусик.

Вона спілкувалася з викраденими з України дітьми та з дослідниками, які документували злочини, повідомляють в агенції. Усі розмови були організовані за підтримки Центру захисту прав дитини. Саша стала головною консультанткою проєкту.

Наразі Максим Коломієць уже завершив роботу над фортепіанною партитурою — це 70 сторінок музики й тексту.

“Я хочу, щоб люди поспівчували цьому болю і запобігали йому, як тільки можна, — каже композитор. — Мета не лише в тому, щоби привернути увагу до України, а й показати, як у різних частинах світу матері змушені захищати своїх дітей у надзвичайних обставинах”.

Паралельно з “Матерями Херсона” Коломієць повернувся до роботи над Kyiv Mohyla Song Cycle, прем’єру якого заплановано на кінець серпня в Києві в межах ініціативи Faktura 10.

Фото: James Estrin / The New York Times