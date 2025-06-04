Два українські фільми змагатимуться за нагороди престижних кінофестивалів

Фільм "Дівія" Дмитра Грешка відібрали до основної конкурсної програми Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах (KWIFF), а короткометражку Along the Lines ("Вздовж ліній") Павла Буряка включили до конкурсу фестивалю "Трайбека" в Нью-Йорку.

"Дівія" розповідає про катастрофічний вплив повномасштабної війни на довкілля України і про те, як природа чинить опір і відновлюється.

Стрічку зняли у форматі спостереження. Головні герої — екологи, сапери, шукачі тіл і зоозахисники. Вони вимірюють масштаби екологічної катастрофи, очищають землю від вибухівки, рятують тварин і відновлюють зруйновані природні середовища.

Назва відсилає до слов’янської богині природи Дівії, яка уособлює матір усього живого.

Зйомки почалися навесні 2022 року. Команда працювала поблизу фронту, у заповідниках і на звільнених територіях Київської, Чернігівської, Харківської, Донецької, Луганської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

На другий день після підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС режисер та оператор-постановник фільму Дмитро Грешко та оператор-постановник Володимир Усик вирушили на місце трагедії та зафільмували затоплений водами Каховського водосховища Херсон, порятунок людей і тварин та інші наслідки трагедії.

Також у картині використані архівні кадри довоєнної української природи, зняті командою Ukraїner. У "Дівії" можна побачити зображення національних парків "Святі Гори", "Олешківські піски", Криму та інших заповідників, які були знищені чи окуповані.

Музику до фільму написав британський композитор і саундпродюсер, лауреат "Ґреммі" Сем Слейтер, відомий за проєктами "Чорнобиль", "Джокер", Battlefield 2042 та "2000 метрів до Андріївки".

Короткометражна стрічка Along the Lines режисера Павла Буряка увійшла до конкурсної програми Tribeca X Awards. Фільм змагатиметься за перемогу в категорії “Створення контенту/Інфлюенсер”.

Роботу створили у співпраці з брендом предметного дизайну Diza, а головною героїнею стала українська художниця Маша Рева. У стрічці вона створює серію килимів, натхненних природою, досліджуючи межі між естетикою та людським досвідом.

Along the Lines змагатиметься з проєктами таких брендів, як Louis Vuitton, Apple, PlayStation, Arc’teryx та інші.

Фестиваль "Трайбека" засновано у 2002 році Робертом Де Ніро та Джейн Розенталь. Цьогоріч він триває з 4 до 15 червня.

Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах триватиме з 4 по 12 липня.

Фото: Tribeca; кадри з фільму “Дівія”, надані командою стрічки